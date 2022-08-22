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Военный Фокус Российско-украинская война

Боятся Путина: Минобороны ФРГ не намерено поставлять Украине больше оружия

САУ PzH 2000, военная помощь Германии, немецкое оружие, поддержка Украины Германией, обязательства перед НАТО
Депутаты Бундестага считают, что немецкое оружие сейчас нужнее Украине, чем Германии

В ведомстве объясняют, что не хотят ослаблять армию и НАТО в условиях, когда Россия угрожает Европе. При этом депутаты Бундестага уверены, что безопасность европейцев зависит от итогов войны в Украине.

Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP. В ведомстве пояснили это угрозой, исходящей со стороны России. В этих условиях Германия не может позволить себе ослабить военный потенциал.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что [президент России] Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", — сказал официальный представитель Минобороны.

По его словам, в соответствии с 5-й статьей Договора о НАТО ФРГ обязана оказывать поддержку союзникам по альянсу. Он подчеркнул, что во время холодной войны в Германии вряд ли поняли бы решение союзников ослабить коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий, хотя такие в мире были.

Что предшествовало заявлению Минобороны?

21 августа трое депутатов Бундестага — социал-демократ Кристиан Клинк, представительница "зеленых" Зара Нанни и свободный демократ Александер Мюллер — опубликовали в издании Der Spiegel заявление. В нем они подчеркнули, что Германия может и должна больше делать для поддержки Украины.

САУ PzH 2000, военная помощь Германии, немецкое оружие, поддержка Украины Германией, обязательства перед НАТО
Немецкие депутаты уверены, что германская армия на время может поступиться своими интересами в пользу Украины
Фото: Flickr

"Существует компромисс между обороной страны и альянса, с одной стороны, и поддержкой Украины, с другой, причем приоритет отдается первой, — отметили авторы письма. — Однако это искусственный конфликт интересов. Потому что сейчас в Украине защищают безопасность и стабильность Европы. Исход войны имеет прямые последствия для Европы, а значит, и для Германии: победа России подорвет европейскую безопасность".

По мнению депутатов, Германия должна дать возможность отечественной промышленности значительно нарастить свои мощности, чтобы вооружить Бундесвер, германских союзников и продолжать поддерживать Украину. Причем в сложившихся условиях интересы Бундесвера могут и должны временно отойти на второй план, приоритет должен отдаваться поддержке украинцев.

"В конце концов, выживание Украины отвечает интересам безопасности Германии", — подчеркивают депутаты.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал Фокусу, что количество техники, которое Украине может передать Запад, ограничено, этим и объясняются задержки поставок оружия. В качестве примера он привел Германию. На вооружении Бундесвера есть всего 38 единиц систем залпового огня, которые могут быть незамедлительно использованы, остальные РСЗО находятся на хранении, в каком они состоянии, неизвестно, при этом восстановление техники требует колоссальных средств.

Как сообщалось, немецкие журналисты выяснили, что Германия отказывается поставлять Киеву оружие из-за своих обязанностей перед НАТО. Берлин с июня игнорирует запросы, хотя частные компании готовы запустить производство.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что Украина получает от Германии оружие, которого еще нет на вооружении у Бундесвера и обещает поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.