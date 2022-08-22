Боятся Путина: Минобороны ФРГ не намерено поставлять Украине больше оружия

В ведомстве объясняют, что не хотят ослаблять армию и НАТО в условиях, когда Россия угрожает Европе. При этом депутаты Бундестага уверены, что безопасность европейцев зависит от итогов войны в Украине.

Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов бундестага поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление бундесвера, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP. В ведомстве пояснили это угрозой, исходящей со стороны России. В этих условиях Германия не может позволить себе ослабить военный потенциал.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что [президент России] Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", — сказал официальный представитель Минобороны.

По его словам, в соответствии с 5-й статьей Договора о НАТО ФРГ обязана оказывать поддержку союзникам по альянсу. Он подчеркнул, что во время холодной войны в Германии вряд ли поняли бы решение союзников ослабить коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий, хотя такие в мире были.

Что предшествовало заявлению Минобороны?

21 августа трое депутатов Бундестага — социал-демократ Кристиан Клинк, представительница "зеленых" Зара Нанни и свободный демократ Александер Мюллер — опубликовали в издании Der Spiegel заявление. В нем они подчеркнули, что Германия может и должна больше делать для поддержки Украины.

[ + – ] Немецкие депутаты уверены, что германская армия на время может поступиться своими интересами в пользу Украины Фото: Flickr

"Существует компромисс между обороной страны и альянса, с одной стороны, и поддержкой Украины, с другой, причем приоритет отдается первой, — отметили авторы письма. — Однако это искусственный конфликт интересов. Потому что сейчас в Украине защищают безопасность и стабильность Европы. Исход войны имеет прямые последствия для Европы, а значит, и для Германии: победа России подорвет европейскую безопасность".

По мнению депутатов, Германия должна дать возможность отечественной промышленности значительно нарастить свои мощности, чтобы вооружить Бундесвер, германских союзников и продолжать поддерживать Украину. Причем в сложившихся условиях интересы Бундесвера могут и должны временно отойти на второй план, приоритет должен отдаваться поддержке украинцев.

"В конце концов, выживание Украины отвечает интересам безопасности Германии", — подчеркивают депутаты.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал Фокусу, что количество техники, которое Украине может передать Запад, ограничено, этим и объясняются задержки поставок оружия. В качестве примера он привел Германию. На вооружении Бундесвера есть всего 38 единиц систем залпового огня, которые могут быть незамедлительно использованы, остальные РСЗО находятся на хранении, в каком они состоянии, неизвестно, при этом восстановление техники требует колоссальных средств.

Как сообщалось, немецкие журналисты выяснили, что Германия отказывается поставлять Киеву оружие из-за своих обязанностей перед НАТО. Берлин с июня игнорирует запросы, хотя частные компании готовы запустить производство.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц уверяет, что Украина получает от Германии оружие, которого еще нет на вооружении у Бундесвера и обещает поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.