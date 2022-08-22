Бояться Путіна: Міноборони ФРН не збирається надавати більше зброї Україні

У відомстві пояснюють, що не хочуть послаблювати армію та НАТО в умовах, коли Росія загрожує Європі. Водночас депутати Бундестагу впевнені, що безпека європейців залежить від підсумків війни в Україні.

Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів бундестагу поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу, повідомляє DW з посиланням на агентство AFP. У відомстві пояснили це загрозою, що виходить із боку Росії. В умовах Німеччина неспроможна дозволити собі послабити військовий потенціал.

"Справді, ми маємо бути готові до того, що [президент Росії] Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО", — сказав офіційний представник Міноборони.

За його словами, відповідно до п'ятої статті Договору про НАТО ФРН зобов'язана надавати підтримку союзникам Альянсу. Він наголосив, що під час холодної війни у Німеччині навряд чи зрозуміли б рішення союзників послабити колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій, хоча такі у світі були.

Що передувало заяві Міноборони?

21 серпня троє депутатів Бундестагу — соціал-демократ Крістіан Клінк, представниця "зелених" Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер — опублікували у виданні Der Spiegel заяву. У ній вони наголосили, що Німеччина може і має більше робити для підтримки України.

[ + – ] Німецькі депутати впевнені, що німецька армія на якийсь час може поступитися своїми інтересами на користь України Фото: Flickr

"Існує компроміс між обороною країни та альянсу, з одного боку, і підтримкою України, з іншого, причому пріоритет надається першим, — зазначили автори листа. — Однак це штучний конфлікт інтересів. Тому, що зараз в Україні захищають безпеку та стабільність Європи. Вихід війни має прямі наслідки для Європи, а отже, і для Німеччини: перемога Росії підірве європейську безпеку”.

На думку депутатів, Німеччина має дати можливість вітчизняній промисловості значно наростити свої потужності, щоб озброїти Бундесвер, німецьких союзників та продовжувати підтримувати Україну. Причому в умовах, що склалися, інтереси Бундесверу можуть і повинні тимчасово відійти на другий план, пріоритет повинен віддаватися підтримці українців.

"Зрештою, виживання України відповідає інтересам безпеки Німеччини", — наголошують депутати.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський розповів Фокусу, що кількість техніки, яку Україні може передати Захід, обмежена, цим і пояснюються затримки постачання зброї. Як приклад він навів Німеччину. На озброєнні Бундесверу є всього 38 одиниць систем залпового вогню, які можуть бути негайно використані, решта РСЗВ знаходяться на зберіганні, в якому вони стані, невідомо, водночас відновлення техніки потребує колосальних засобів.

Як повідомлялося, німецькі журналісти з'ясували, що Німеччина відмовляється постачати Києву зброю через свої обов'язки перед НАТО. Берлін із червня ігнорує запити, хоча приватні компанії готові запустити виробництво.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що Україна отримує від Німеччини зброю, якої ще немає на озброєнні у Бундесверу і обіцяє підтримувати українців стільки, скільки потрібно.