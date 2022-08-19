Кількість техніки, яку Україні може передати Захід, обмежена, – експерт

За словами Сергія Грабського, до такої масштабної та тривалої війни світ виявився не готовим, тому багатьом країнам потрібен час, щоб наростити військову міць.

Україна зараз переживає період початку поставок озброєнь від західних союзників, оскільки їм потрібен час, щоб виготовити достатню кількість військової техніки. Про це в інтерв'ю Фокус розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Справа не в тому, чи хочуть нам постачати озброєння чи ні. Хочуть. Але світ, як і Росія, не готувався до такої затяжної війни, — сказав експерт. — Світ не створював у промислових масштабах артилерійське бронетанкове озброєння після 1992 року".

Тому кількість та якість озброєнь та бойової техніки, які є у розпорядженні західних країн, дуже обмежені. Цим і пояснюються затримки постачання зброї Україні.

"На озброєнні Бундесверу є всього 38 одиниць систем залпового вогню, які можуть бути негайно використані, — навів приклад Грабський. — Можливо, на зберіганні вони мають десятки таких систем, які знаходяться невідомо де, невідомо в якому стані. Відновлення таких систем вимагає колосальних коштів, поновлення виробництва певних запчастин та елементів, які зовсім не виготовлялися протягом двадцяти, а, може, і тридцяти років”.

За словами військового експерта, світ лише зараз запускає процес відновлення, створення та передачі озброєнь та бойової техніки.

[ + – ] Щоб виготовити або упорядкувати техніку, Заходу потрібно багато часу

"Приклад: президент США Джо Байден у березні ініціював зустріч представників військово-промислового комплексу. На ній він сказав: "Хлопці, давайте будемо щось робити", — зазначив Сергій Грабський. — Так от, у березні він зібрав, а для потреб Збройних сил Сполучених Штатів від фірми Lockheed перша вдосконалена система залпового вогню типу М-270 надійшла лише у липні.

Детальніше про стан на фронтах російсько-української війни та перспективи обох воюючих сторін читайте в інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу.