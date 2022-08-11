Великобританія надішле Україні додаткові РСЗВ M270 і ракети до них

Українські військові називають британські машини MLRS M270 старшим братом американських HIMARS. ЗСУ знищують цими РСЗВ ланцюжки постачання боєприпасів і командні центри російських загарбників.

Великобританія передасть Україні 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і "значну" кількість ракет. Про це сказав міністр оборони країни Бен Воллес на міжнародній конференції з допомоги Україні в Копенгагені, повідомила радіостанція ВВС.

Воллес не уточнив конкретний тип РСЗВ, але журналісти наголошують, що Великобританія вже надала ЗСУ 3 пускові установки, схожі за характеристикою на американські системи HIMARS. Британські РСЗВ використовують такі самі ракети, здатні стріляти на відстань до 80 км.

Очевидно, йдеться про MLRS M270. Військові називають ці машини старшим братом HIMARS і успішно використовують їх у боях проти російських окупантів.

Високоточна зброя вже допомагає українським військовим вражати ланцюжки постачання боєприпасів та командні центри ЗС РФ, додав Воллес.

Великобританія дуже задоволена ефективністю використання ЗСУ наданих Заходом сучасних РСЗВ. За словами міністра, військові чудово бачать, які цілі вражатимуть, щоб не витрачати боєприпаси швидко.

[ + – ] Британські М270 менш мобільні, ніж американські HIMARS Фото: Вiкiпедiя

"Британія та міжнародне співтовариство проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення (президента РФ Володимира) Путіна", — підсумував голова британського Міноборони.

Відмінності MLRS M270 від HIMARS

Британські М270 не такі мобільні, як американські HIMARS. Їх створили на базі гусеничної БМП Bradley, а HIMARS — на базі стандартної армійської вантажівки M1140.

[ + – ] Робота британської системи MLRS M270

HIMARS і M270 стріляють однаковими ракетами калібру 227 мм. На борту М270 розташовані 12 напрямних, а не 6, як у HIMARS. Ракетний пакет випускається за 60 секунд.

M270 завдяки двом модулям може стріляти одночасно ракетами з цілою бойовою частиною та касетними боєприпасами.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, як наявність у ЗСУ важкої артилерії стандарту НАТО змінило перебіг бойових дій. Американські HIMARS дозволили завдавати прицільних ударів по складах боєприпасів і командних центрах ворога.

Австралійський військовий експерт Мік Раян раніше сказав, що використання РСЗВ HIMARS дозволило українській армії повернутися до асиметричної війни.

Фокус уже писав про створення української реактивної системи залпового вогню "Відьмак" — на ній встановлено 9 модулів від російської РСЗВ БМ-21 "Град".