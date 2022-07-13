ЗСУ повернулися до асиметричної війни: експерт пояснив, як HIMARS змінив характер боїв

За словами військового експерта Міка Раяна, українська армія отримала "довгу руку", яка дозволяє атакувати цілі в тилу ворога. Плюс ЗСУ б'ють по слабких місцях російських військ.

Австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян пояснив, чому одні РСЗВ HIMARS не зможуть змінити хід війни. Про це він написав у Твіттері.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Мік Раян зазначає, що реактивні установки HIMARS неймовірні, але їхній вплив на перебіг війни не варто переоцінювати. Американські РСЗВ створені для ударів у тили ворога для знищення:

комунікаційних вузлів

командних постів

аеродромів

важливих логістичних зв'язків

ЗСУ повернулися до асиметричної війни

Українські військові здебільшого знищують російські склади боєприпасів. Так ЗСУ повернулися до тактики асиметричної відповіді на дії ЗС РФ після відмови від боротьби на виснаження на Донбасі. Армія знову атакує слабкі місця російських військ — залізницю, генералів та надмірну залежність ворога від масованої артилерії для просування на сході.

[ + – ] Детонація російського складу боєприпасів

Вкрай високоточні ракети, якими ведуть стрільбу ЗСУ, дозволяють мінімізувати побічні збитки під час далеких атак на російські цілі, розміщені поблизу цивільних об'єктів.

Також військові експерти вже жартують, що найгірша посада в російській армії зараз — це вантажник боєприпасів на складі матеріально-технічного постачання. Це також має психологічний вплив. Тепер набагато більша частина російських сил, які вдираються, потрапляє в радіус, який можна атакувати. Вони побачать вплив HIMARS у соціальних мережах та особисто.

ЗСУ можуть тепер завдавати ударів, які раніше були недоступні через російські системи ППО. Це дозволяє воювати Україні так, як їм хочеться, а не виснажливими боями, яким надають перевагу ЗС РФ. Тому HIMARS будуть на першому місці у списку цілей для російських ракет та ПКС.

HIMARS — це не чудо-зброя

Як пише експерт, попри ефективне використання РСЗВ, HIMARS — це не чудо-зброя, яка змінить хід війни. З часів першої промислової революції існувала тенденція шукати єдиного технологічного дива, яке допоможе виграти війни, але це міраж. Поодинці HIMARS не дозволять виграти війну Україні. Американські РСЗВ — це "довга рука" для атак по ЗС РФ. На війні немає однієї зброї, здатної стати вирішальною.

[ + – ] HIMARS — це не диво-зброя, яка змінить хід війни

Тому Захід має й надалі постачати зброю, боєприпаси, розвіддані, навчати бійців ЗСУ та всі інші форми підтримки, необхідні Україні.

"Військові сили — це складні об'єкти, яким потрібна безліч різних можливостей, об'єднаних за функціями, радіусом дії, часу і впливу у цій війні", — резюмує Раян.

Нагадаємо, за даними СтратКому ЗСУ, внаслідок удару HIMARS по Шахтарську ліквідовано майже всі заступники командира 106 дивізії ПДВ РФ.

Також повідомлялося, що США можуть передати Україні далекобійніші ракети для HIMARS.