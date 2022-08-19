Количество техники, которое Украине может передать Запад, ограничено, – эксперт

По словам Сергея Грабского, к столь масштабной и длительной войне мир оказался не готов, поэтому многим странам требуется время, чтобы нарастить военную мощь.

Украина сейчас переживает период самого начала поставок вооружений от западных союзников, так как им нужно время, чтобы изготовить достаточное количество военной техники. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Дело не в том, хотят нам поставлять вооружения или нет. Хотят. Но мир, как и Россия, не готовился к такой затяжной войне, — сказал эксперт. — Мир не создавал в промышленных масштабах артиллерийское бронетанковое вооружение после 1992 года".

Поэтому количество и качество вооружений и боевой техники, которые есть в распоряжении западных стран, очень ограничены. Этим и объясняются задержки поставок оружия Украине.

"На вооружении Бундесвера есть всего 38 единиц систем залпового огня, которые могут быть незамедлительно использованы, — привел пример Грабский. — Возможно, на хранении у них есть десятки таких систем, которые находятся неизвестно где, неизвестно в каком состоянии. Восстановление таких систем требует колоссальных средств, возобновления производства определенных запчастей и элементов, которые совсем не производились в течение двадцати, а, может, и тридцати лет".

По словам военного эксперта, мир только сейчас запускает процесс восстановления, создания и передачи вооружений и боевой техники.

[ + – ] Чтобы изготовить или привести в порядок технику, Западу нужно много времени

"Пример: президент США Джо Байден в марте инициировал встречу представителей военно-промышленного комплекса. На ней он сказал: "Ребята, давайте будем что-то делать", — отметил Сергей Грабский. — Так вот, в марте он собрал, а для нужд Вооруженных сил Соединенных Штатов от фирмы Lockheed первая усовершенствованная система залпового огня типа М-270 поступила только в июле".

Подробнее о положении на фронтах российско-украинской войны и перспективах обеих воюющих сторон читайте в интервью Сергея Грабского Фокусу.