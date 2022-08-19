Эксперт Сергей Грабский: "Если выйдем к Азовскому морю, для России это будет национальная катастрофа"

Сергей Грабский — про Донбасс как самую горячую точку на карте украино-российской войны, анонсированное контрнаступление на Херсонскую область, российский потенциал для производства оружия и о том, как не соответствуют вагнеровцы имиджу "отчаянных высокопрофессиональных головорезов".

Сергей Грабский – полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке. В настоящее время внимательно следит за ходом украино-российской войны. Он считает, что она может продлиться достаточно долго, а для победы над Россией Украина должна на 75% перевооружить ВСУ под стандарты передовых стран.

Однако уже сейчас эксперт отмечает, что у России большие проблемы на фронте – противник вынужден отказаться от идеи проведения наступательных операций и переходит к оборонным.

В интервью Фокусу Грабский говорит, что не исключает: "Можем прийти к тому, как в карточной игре, когда ставки поднимаются до такой отметки, когда обе стороны говорят – "пас", и мы сохраняем статус кво".

"Враг пытается прорваться в зоне подготовленной обороны ВСУ, которая формировалась не один год"

Какое направление Россия считает приоритетным для продления наступления в Украине?

Российская Федерация, и мы это должны однозначно отметить, не оставила попыток выполнить задачи своей "специальной военной операции", то есть, захватить территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому, несмотря на то, что сейчас мы видим определенное смещение акцентов на юг, мы не видим там чрезвычайно широкомасштабных боевых действий, но надо понимать, что противник может прибегнуть к этому в будущем. Поэтому сегодня, подчеркиваю, мы говорим о том, что Донбасс остается самой горячей точкой на карте украино-российской войны.

Увеличилось ли количество направлений наступления?

Количество не увеличилось. Противник, выполняя единую задачу, постоянно пытается нащупать слабое место в обороне Украины и через него прорваться и выполнить эту задачу. Поэтому если несколько недель назад мы говорили о треугольнике Славянск — Северск — Бахмут, то сегодня мы говорим об изменении приложения усилий на Бахмут — Авдеевку — Марьинку.

Противник сейчас отчаянно пытается добиться какого-то результата. Но дело в том, что для него это будет столь же сложно, особенно учитывая, что он пытается прорваться в зоне подготовленной обороны ВСУ, которая готовилась не один год. Именно поэтому за последние три недели — это не только мое наблюдение, но и наблюдение наших уважаемых коллег с Запада, противнику удалось на отдельных направлениях продвинуться… аж на 10 километров. Что, с одной стороны, говорит об отчаянной интенсивности боевых действий, а с другой – о том, что врагу не удается продвинуться так, как он хотел бы. Поэтому продолжаются отчаянные бои.

[ + – ] Бахмут: квартира после обстрела Фото: Getty Images [ + – ] Разрушенное здание в Бахмуте Фото: Getty Images

Сейчас власти в регионах, а также Кабмин призывают жителей Донецкой области уехать, в частности, из Краматорска, Славянска. Сколько, по вашему мнению, у них есть времени на размышления, поскольку, как известно, соглашаются эвакуироваться не все?

Во-первых, уже есть официальное заявление и это заявление подкрепляется многочисленными фактами тотального уничтожения социально важной инфраструктуры. И речь не о том, что сегодня или завтра снаряд прилетит в конкретный дом, смогут ли они там отсидеться в подвалах и бомбоубежищах и т.д.

Ключевая фраза – уничтожение элементов критической инфраструктуры. А это значит, что очень высока вероятность того, что мы войдем в осенне-зимний отопительный сезон без возможности обеспечить минимальные потребности людей там. Люди должны это понимать. Потому что можно отсидеться в подвалах, не вопрос. Но есть еще старики, есть женщины, дети, которым это, мягко говоря, не нужно. И если есть возможность снизить нагрузку, то есть, минимизировать негативные последствия таких действий, то это нужно делать сейчас и не мешкая.

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Во-вторых, надо понимать, что наличие гражданских лиц в зоне активных боевых действий – это недопустимо, даже учитывая, что по статистике, за последние 70-80 лет, то есть со Второй мировой войны, соотношение потерь гражданских к военным таково: на одного погибшего солдата – девять гражданских.

И, в-третьих, гражданские создают дополнительную нагрузку на военных. Потому что наши военные, в отличие от российских, производят большую работу по эвакуации, по минимальному обеспечению людей минимальными потребностями. А даже эти минимальные потребности, в переводе на доступный язык, означают, извините за цинизм, что гражданские люди забирают у военных горючее, воду, продовольствие. И сознательно или нет, они создают опасность того, что противник будет бить именно по военным объектам. То есть, они их объективно раскрывают.

То есть можно говорить, что обстрелы, например, Краматорска будут продолжаться и дальше?

Да, и это даже не обсуждается. И продлятся очень долго.

Мы понимаем, что линия фронта на Донбассе была укреплена, в отличие от нынешней в других регионах. За счет чего еще украинским силам удается удерживать ее сейчас, не позволяя захватить всю Донецкую область?

Есть некоторые объективные и субъективные факторы. К субъективным факторам относится все же то, что украинская армия, в результате того, что она ведет боевые действия более восьми лет, получила очень высокий уровень мастерства. Мы мыслим совсем другими категориями. У нас каждый боец – индивидуальная личность, индивидуальный элемент этой войны. То есть, это не пушечное мясо, которое использует Россия. Уровень мотивированности и подготовки наших военнослужащих на порядок выше. Это первое.

Второе, что нам помогает, как это ни странно звучит, – плотная городская застройка. Плотная городская застройка означает, что мы можем нивелировать преимущества противника в бронетанковом вооружении, в бронированных автомобилях, в точности и эффективности ведения артиллерийского огня.

[ + – ] Разбитый российский танк под Николаевом Фото: Getty Images

Потому что противник, осознавая, что он должен штурмовать эти позиции, не может использовать свое преимущество. То есть проводить так называемый типичный для них "танковый удар", "танковый таран". Танки в городах малоэффективны, потому что мы не можем их использовать, чтобы прорвать оборону. Танк в данном случае является средством поддержки пехоты и он очень уязвим в результате уличных боев. А противник постоянно ввязывается в такие уличные бои.

В связи с тем, что мы ведем тактику маневренной обороны, мы постоянно перемещаемся. Мы не предоставляем противнику возможности наносить эффективные удары. Разрушение полевых укреплений технически гораздо легче, чем разрушение укреплений, создававшихся годами в городской застройке.

То есть, разрушить блиндаж, даже в три наката, легче, чем разрушить железобетонное оборонительное сооружение, даже по расходу боеприпасов.

"На вооружении Бундесвера есть только 38 единиц залпового огня, три переданы Украине — это 10% от всех"

О мотивации и боеприпасах. Недавно журналист Юрий Бутусов написал большой пост о том, что мотивация наших военнослужащих на самом высоком уровне — благодаря ей и держатся, но нам не хватает боеприпасов. Он задал вопрос о другом подходе к закупкам. Что вы думаете по этому поводу?

Это никоим образом не может быть преувеличением, потому что это достоверный факт. Боеприпасов у нас меньше, чем у России, как и возможностей. Знаете, мы находимся сейчас в такой очень чувствительной точке нашей истории, когда запасы вооружения, боевой техники, боеприпасов советского образца у нас уже иссякают.

Есть еще такое понятие, как ресурс ствола. То есть, если пушка может выстрелить в среднем 1500 раз, то когда она такое количество выстрелов произведет, на этом и все, ее нужно выбрасывать. Объективно мы не можем, даже если бы у нас были все деньги мира, пополнять в таком темпе наши запасы советских боеприпасов, потому что у нас просто нет такого количества стволов. То есть, речь идет не только о боеприпасах, а еще и о количестве стволов. И именно поэтому мы находимся в начале того этапа, когда мы переходим на полное обеспечение и вооружение стран-членов западного альянса – натовских стран и не натовских.

Мы только в начале поставок. И здесь речь не идет о том, хотят нам поставлять или нет. Хотят. Но мир, как и Россия, не готовился к такой затяжной войне. Они не знали, что будет. Вы можете посмотреть информацию в открытых источниках и увидите, что мир не создавал в промышленных масштабах артиллерийское бронетанковое вооружение после 1992 года. Такого масштаба никто не предполагал, даже сама Россия.

Поэтому уровень, количество и качество того вооружения и боевой техники, которые есть у западных стран, и то, что они могут нам передавать, очень невысоко и очень ограничено.

На вооружении Бундесвера есть всего 38 единиц залпового огня. Это те единицы, которые могут быть незамедлительно использованы. Возможно, на хранении у них есть десятки таких систем, стоящих неизвестно где, неизвестно в каком состоянии. Но надо понимать, если мы говорим о восстановлении таких систем, это потребует колоссальных средств. Это потребует восстановления продуцирования определенных запчастей и элементов, которые вообще не производились в течение двадцати, а может, тридцати лет.

И таким образом это выглядит так: Германия хочет нам помочь, она готова нам передать эти три системы залпового огня. Так вот, для нас – это всего три системы, а для немецкой армии это — почти 10% от их боевого потенциала.

Сейчас любая граничащая с нами страна, граничащая с агрессором, пытается искать любые возможности, любые средства, чтобы как-то восстановить свой потенциал. Польша заявила об увеличении количества вооруженных сил вдвое. Даже мы этого не сделали. У нас сейчас есть армия мирного времени и отмобилизованный потенциал. Формально наши вооруженные силы состоят из этих двух элементов.

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Украина не заявила о необходимости увеличения вооруженных сил, то есть, мы предполагаем, что после окончания войны мы вернемся к численности мирного времени, а Польша уже нет. Балтийские страны передают нам все возможное и невозможное. 40% военного бюджета Эстонии передано нам.

Поэтому Бутусов, при всем моем уважении, говорит объективные вещи, но надо к ним подходить не с тактической точки зрения, когда оно есть и его нет, и дайте, а понимать, откуда мы это можем взять, когда и в каком количестве.

Но эта недостача с нашей и западной стороны отражается на войне. То есть, мы понимаем, что если бы получили все и сразу, то и война была бы другой. Что дает силы держаться и накапливать?

На сегодняшний день мы с вами находимся в ситуации, когда даже то количество вооружения и боеприпасов, а нам передали большое количество боеприпасов, согласно тому количеству вооружения, которое есть, даже больше, с запасом, уже позволили нам говорить о стабилизации линии фронта.

Наглядный пример – Авдеевка, где шли чрезвычайно ожесточенные бои. Противник пытался прорваться, когда у нас была серьезная нехватка артиллерии. Как только мы туда подтянули артиллерию и начали наносить удары по противнику, ситуация стабилизировалась. Противник оставил попытки атаковать Авдеевку. Они перешли уже к обходным маневрам, пытаясь обойти Авдеевку, потому что они оказались не в состоянии добиться успеха на авдеевском направлении.

Мы говорим о том, что противник еще две недели назад, реагируя на нашу концентрацию сил и средств на южном направлении, всерьез рассматривал вопросы атаки по двум направлениям: от Снигиревки до Николаева и от границ Херсонской области до Кривого Рога с последующим наступлением в Запорожье. На сегодняшний день мы говорим о том, что противник вследствие концентрированных ударов систем залпового огня, артиллерии и других имеющихся у ВСУ средств вынужден отказаться от идеи проведения наступательных операций и переходит к оборонительным. Свидетельством является переход на левый берег Днепра командных пунктов оккупантов с правого берега, в частности, 49-й армии.

[ + – ] Уровень мотивированности и подготовки наших военнослужащих на порядок выше Фото: Getty Images

Это не говорит о том, что россияне будут драпать, но это говорит о том, что на сегодняшний день ситуация сложилась в такой манере, которую мы называем "шаткий баланс", когда ни одна из сторон пока не может совершать каких-либо активных действий. И для нас, учитывая то, что мы имели перед этим, это уже очень хорошо.

Конечно, я хочу, чтобы мы уже завтра перешли в контрнаступление. Конечно хочу, чтобы мы с вами через неделю ели херсонские арбузы и т.д. Но есть реалии мира. И то, что мы сделали уже на сегодняшний день, говорит о том, насколько мы искусно и эффективно используем это оружие. И как мы, обладая объективно очень ограниченными возможностями, это оружие используем.

Мир сейчас раскручивает маховик обновления, создания и передачи вооружения и боевой техники. Пример – президент США Джо Байден инициировал в марте встречу представителей военно-промышленного комплекса, на ней он сказал: ребята, давайте будем что-то делать. Так вот, в марте он собрал, а для нужд вооруженных сил Соединенных Штатов от фирмы Lockheed первая усовершенствованная система залпового огня типа М-270 поступила только в июле. Вы знаете, что весь мир действует по принципу "сначала мое, а потом дядино". То есть даже США имеют определенные ограничения, чтобы произвести и получить такое количество вооружения и боевой техники на сегодняшний день, которое необходимо.

Мы только в начале пути. Но, в отличие от россиян, у нас есть четкие перспективы, что мы получим оружие, что у нас это будет. Потому что, несмотря на все звучащие политические заявления, что "все, от нас отказались, устали", этого нет. И я в этом убежден, потому что нам передается такое количество сил и средств, такое количество денежных средств, которое сводит на нет пассажи и месседжи, что от нас устали и никто ничего не будет нам давать.

Наша задача на сегодняшний день – устоять, выдержать, накопить и перейти в наступление.

"Потеря Херсона россиянами сводит к абсолютному нулю все цели, которые противник пытался достичь в Украине"

Как думаете, заявления наших чиновников о наступлении на Херсон, каким-то образом навредили ситуации там? Украина полтора месяца фактически живет в ожидании.

Бред. Надо понимать, что политические заявления и реальное положение дел… Вы ведь не слышали, чтобы я говорил, что наступление начнется завтра. Об этом не говорил генерал Залужный или кто-нибудь из военных. О наступлении на Херсон были исключительно политические заявления, и они имели смысл. Народ надо поддерживать, народу нужно объяснять, что мы должны делать, и какова последовательность выполнения этих задач. Они не могли навредить, потому что это абсолютно очевидный факт – юг для нас важен в обзорной перспективе. Даже скажу больше – после того, как мы начали получать вооружение и боевую технику с Запада. До этого мы рассматривали юг как второстепенное направление. Там было сосредоточено немного войск, там вели тактические боевые действия, которые имели целью удержать ситуацию и не дать противнику продвинуться. С получением боевой техники и вооружения мы осознали, но противник также осознал важность юга как стратегического направления для дальнейшего протекания войны в Украине. Я также заявлял и объяснял поэтапно, как это должно быть, почему так должно быть. Кроме одной важной детали – я не говорил, что это произойдет через полтора месяца.

[ + – ] Антоновский мост после обстрелов ВСУ Фото: Getty Images

Что такое потеря Херсона для Путина? И каковы перспективы на правом берегу для Украины?

Существует хрупкий баланс. Вы сказали сами, что противник ясно осознает важность Херсона и юга Украины для их действий. Мы абсолютно четко отдаем себе отчет в важности Херсона и юга Украины для наших дальнейших действий. Потому что освобождение Херсона и освобождение юга Украины, я это называю Северная Таврия, так исторически сложилось, это часть Херсонской и Запорожской области и немного Донецкой, просто коренным образом меняет ситуацию и сводит к абсолютному нулю все цели, которые противник пытался достичь в Украине.

Первая и главная цель у противника была – уничтожение Украины как государства. Это ему уже не удалось. А когда мы перейдем в наступление и освободим эти территории, мы должны осознавать, что фактически будут сведены на нет все те безумные потери и все те попытки, которые невозможно восстановить со стороны противника. Если вы посмотрите на карту, закроя глаза и представим, что освободили ту зону, вы увидите, что фактически противник вернется к ситуации, с которой он начинал эту активную фазу войны. Даже хуже, потому что сейчас под прицелом находится Крым. Для него ситуация объективно становится еще хуже. Потому и мы это осознаем. И противник это понимает.

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И сейчас мы работаем в такой ситуации, в таком алгоритме повышения ставок. Никто не знает, сколько солдат необходимо, чтобы сделать невозможным наступление с любой стороны. То есть, противник уже сегодня отдает себе отчет, что он не может наступать, поэтому он отчаянно пытается поднять ставки до такого уровня, чтобы мы не рискнули наступать. Мы сейчас отчаянно пытаемся сосредоточить силы и средства на том фронте, чтобы упредить противника и иметь возможность наступать. Но можем прийти к тому, как в карточной игре, когда ставки поднимаются до такой отметки, когда обе стороны говорят – "пас", и мы сохраняем статус кво.

Сейчас я воздержался бы от того, чтобы говорить: все, мы однозначно пойдем в наступление. Ситуация динамична, она меняется. Ситуация 40-дневной давности абсолютно не похожа на ситуацию, которую имеем на сегодняшний день.

Если предположить, что правобережье будет освобождено, тогда мы будем контролировать Крым полностью с этой стороны? Можем ли мы сейчас его контролировать?

Давайте так. Мы не говорим о том, что мы контролируем Крым. Это невозможно. Мы можем наносить определенные удары, которые вредят инфраструктуре противника, не дают ему возможности безнаказанно действовать по всем направлениям. Но мы не говорим о том, что мы будем там контролировать. Мы значительно осложняем жизнь противнику в Крыму. И это объективная реальность. И для противника, кроме сугубо военного аспекта, это становится еще очень серьезной как внутриполитической, так и внешне политической проблемой. Потому что противник получит всю бесцельность своих потуг – удержать Крым. Мир и так признает, что Крым – это территория Украины. А так противник уже не может сказать, что Крым абсолютно защищен и обезопасен от украинского оружия. То есть, мы работаем по Крыму. Для них Крым является, как они часто говорят, такой сакральной целью – "родной гаванью", как они говорят.

Если мы выйдем на побережье Азовского моря и Черного моря, для них это станет национальной катастрофой, которая может стать еще дополнительным камнем в чашу весов неустойчивости действующего политического режима в РФ.

[ + – ] Военный РФ в Бердянске Фото: Getty Images

Вы упоминали, что верхушка оккупантов покидает правобережье, и что это не обязательно отступление. О чем это говорит?

Это говорит о том, что противник, скорее всего, отказывается от идеи проведения каких-либо наступательных мероприятий и переходит к жесткой обороне с целью удержать уже оккупированные позиции и земли для того, чтобы закрепить их за собой. И в этом нет ничего удивительного – захватили, переварили, пошли дальше. Подобно тому, как действует примитивное существо, такое, например, как морская звезда. Так же ситуация может складываться и для нас.

А после частичного разрушения мостов вблизи Херсона, насколько украинской армии удалось отрезать правобережную часть оккупационных войск от логистики? Могут ли паромные переправы заменить мосты?

Любое стационарное сооружение в любом случае значительно эффективнее, чем любое временное сооружение, особенно такое, как паром или понтонная переправа.

Да, противник может перебросить на правый берег большое количество войск, но этот процесс имеет обратную сторону медали. Это большое количество войск нужно обеспечивать. И одно дело, извините за примитивизм, накормить 5 тысяч находящихся там солдат. И совсем другое дело – накормить 15 тысяч. Солдат, как человеческое существо, хочет есть и пить. Это мы не говорим о нуждах в вооружении, не говорим о потребностях в артиллерии и артиллерийских боеприпасах, не говорим о нуждах горючего. Потому что одно дело обеспечить 100 танков, совсем другое дело – обеспечить 10 танков.

Перебросить их можно, но без горючего, без артиллерийских снарядов эти танки превращаются в памятники, которыми они и есть, и использовать их невозможно. Это для нас ключевое. То есть мы таким образом сводим на нет попытки противника усилить свою группировку.

Мы не можем бороться с противником, наращивая бесконечно количественный потенциал в вооружении и боевой технике, но мы можем бороться с противником качественно, нанося удары в его уязвимые места, которые он не способен защитить, лишая его, по меньшей мере, оперативного преимущества.

"Перед началом войны Россия могла производить 10-15 Искандеров в год, а еще 20-25 танков и примерно столько же самолетов"

Вы сказали, что Россия не готовилась к такой затяжной войне и не надеялась вести ее так долго. Но можете ли оценить, какие же запасы имеет РФ? И сколько, например, может производить новые танки, крылатые ракеты?

Запасы у них очень большие. И у меня есть такое чувство, что россияне сами не осознают, какие запасы у них есть. Потому что те запасы накапливались с советских времен, и количество вооружения и боевой техники настолько велико, что они не знают, что у них есть. Но в этом есть другая для них беда, они не знают, как эту технику восстановить. Потому что процесс восстановления любой единицы вооружения и боевой техники чрезвычайно сложный и длительный.

Они не готовились к длительной войне, потому что, когда ты готовишься к такой войне, ты продуцируешь соответствующее количество вооружения, исходя из расчетов потребности вооруженных сил. А они производили количество вооружения по потребностям мирного времени. Перед началом войны Россия могла производить 10-15 Искандеров в год, а еще 20-25 танков и примерно столько же самолетов. Все.

Они надеялись, что украинские власти падут, и они победным шагом, парадным маршем пройдут по Крещатику на третий-пятый день войны, а Европа предстанет перед новой реальностью, в которой страны Украина не существует в принципе. И это привело к тому, что Россия ввязалась в бойню, в которой у нее нет шансов выиграть у объединенной Европы, у цивилизованного мира.

И второе – они не могут серьезно нарастить производство вооружения и военной техники просто из-за того, что есть такое понятие, как импортозамещение. Да, они могут пытаться восстановить старые образцы вооружения и боевой техники. Но если мы говорим о новейших, то им будет тяжело это сделать. Тот же Искандер очень зависит от импортных деталей, которые у России нет. Она не имеет производственной базы для производства чипов, и даже оптика у них не соответствует стандартам, используемым в сегодняшнем вооружении и боевой технике.

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Поэтому они могут продуцировать в определенном количестве старые типы, не требующие дополнительных импортных запасных частей, но у них очень серьезные проблемы с продуцированием именно новейших систем, которые они почти все потратили в борьбе с Украиной.

Это при условии, что они не смогут покупать, например, через Роскосмос какие-либо детали двойного назначения.

Они могут покупать, но в относительно небольших объемах. Плюс очень высок риск, что эти детали будут найдены, как уже нашли французские элементы. А эти контрабандные схемы никак не позволят наладить действительно нужное им производство в тех количествах и качествах, которые им нужны для ведения войны против современного западного вооружения, которое мы начинаем получать и эффективно использовать.

В оккупированной Попасной украинские силы ударили по базе ЧВК "Вагнер". Насколько такие операции Украины болезненны для РФ, и когда у нее закончатся квалифицированные резервы?

Трудно сказать, когда закончатся квалифицированные резервы, потому что у них такое понятие не критично. Для русской армии не имеет значения квалифицированный резерв, так как они преобладают по количеству. Вот и все. Сказать, когда у них закончится количество, очень тяжело, потому что их очень много. Подготовка более или менее обученных солдат длится 3-5 месяцев. То есть у России есть потенциал для восстановления такого ресурса. Конечно, речь не идет о высококлассном личном составе, потому что 3-5 месяцев для танкистов, например, или других специалистов простого тактического уровня, это возможно. Но если мы говорим о подготовке летчиков, то речь идет о 5-7 годах. Поэтому уже сегодня у нас есть ситуация, когда вражеские летчики не залетают в зону действия нашей системы противовоздушной обороны.

А в Попасной, не знаю, почему вокруг этого подняли такой шум. Ну, ударили мы, ну уничтожили мы, даже не солдат, а наемников. Ну для противника, который днем теряет, если мы посмотрим на наши данные, по 130-200 человек, это не существенно.

[ + – ] В оккупированной Попасной украинские силы ударили по базе ЧВК "Вагнер"

Единственное, на что это может повлиять, что в отличие от регулярных вооруженных подразделений российской армии восстановить штат Вагнера значительно сложнее. Это ведь не совсем военная контора, и там есть определенные нюансы. То есть эффективность работы этого "предприятия" упадет. "Качественного" персонала, может быть, станет меньше. Но, опять же, здесь речь не идет о том, что противник заботится о вагнеровцах. Им создали, знаете, такую ауру – отчаянных высокопрофессиональных головорезов, но они не отвечают этим стандартам.

Вот во времена Второй мировой войны был вермахт и также были войска СС. Специфика войск СС заключалась в том, что это были не обязательно немцы. Это были национальные подразделения, и они не входили в состав вооруженных сил. Да, они использовались на уровне с вооруженными силами, действовали в совместных операциях, но это не были вооруженные силы и к ним отношение было немного другим.

Так же примерно и здесь. Вы знаете, даже учитывая кровавый след, тянущийся за вагнеровцами, мы можем проводить просто абсолютные параллельные аналогии. Но говорить о том, что это выдающиеся такие "рэмбы", я бы не стал, потому что в вагнеровцы сейчас набирают бывших зэков, жителей других стран, в частности, бывшего Советского Союза, чтобы технически не нарушать определенные стандарты и протоколы вооруженных сил РФ .