Ракетные обстрелы Краматорска. Как будут развиваться события на Донбассе

Сегодня Краматорск называют одной из главных целей россиян. Оккупационные войска пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины и занять выгодные рубежи, чтобы возобновить наступление. Об этом говорят и в Генштабе ВСУ.

Ракетами — по жилым кварталам

Краматорск – город одновременно и в тылу, и практически на линии фронта. За последние несколько месяцев он подвергается регулярным обстрелам. После ракетного удара по железнодорожному вокзалу 8 апреля многие жители выехали. Но до сих пор в Краматорске остается около 60 тысяч человек.

Последнюю неделю по Краматорску россияне бьют ракетами. Чаще всего оккупанты применяют зенитные ракеты типа С-300. Специфика их в том, что они создают слой поражающих элементов, обломков, то есть, речь идет о неизбирательных обстрелах. В результате часто страдают гражданские. За несколько последних дней в Краматорске несколько человек погибли, два десятка домов были разрушены.

Только в ночь на 12 августа по городу прилетело более десяти ракет — их невольно считали местные жительницы.

[ + – ] Квартира в Краматорске после обстрела Фото: Getty Images

"По ночам бывает громко. Но этой ночью было и очень громко, и очень страшно. Взрыв за взрывом. Начали где-то в 2.10", – говорит Фокусу Галина из Краматорска. Ее соседка Зинаида уточняет: "Я насчитала десять. Казалось, что падают рядом. Разрывы. Сильный грохот. Стены ходуном ходили. Знаю, что надо было пойти в коридор, говорят, две стены защищают, но я оцепенела. Лежу на диване перед окном. И слышу, как бьют и бьют. У меня окна открыты, штора поднималась. Когда раньше били ночами, то попадали в промзону, а теперь — по жилым кварталам. Потом прочитала: люди успели спрятаться в подвал, вышли, а дом разрушен, рядом – четырехметровая воронка".

Вечером того же дня в Краматорск вновь прилетело. И снова в частный сектор.

"Раньше стреляли чаще по ночам, а теперь и днем. Было снова очень громко, сигнализация везде сработала", – говорит местная жительница Ольга. Она тоже отмечает: обстрелов стало больше.

[ + – ] Украинские военные перед разрушенной школой в Краматорске Фото: Getty Images

"Сначала был прилет в школу №23, она полностью разрушена. После этого было небольшое затишье. После того, как было попадание в Саки (там, на оккупированном полуострове, расположен аэродром. – ред.), русские стали еще чаще стрелять. Чаще всего попадает не по военным объектам, а в частный сектор, в больницы, школы. Люди в подвалах прячутся. Когда прилет, в помещение заходят – знают, могут пострадать от осколков", – рассказывает Ольга.

Донецкое направление на фронте – основное

"Активизация на Донецком направлении связана в первую очередь с визитом высокпоставленых чиновников РФ на оккупированые территории востока Украины, – говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев. – Официальная Москва недовольна темпами продвижения собственных войск. Напомню, министр обороны РФ Сергей Шойгу проанонсировал второй этап "спецоперации" с выходом на административные границы Луганской и Донецкой областей. Но с того времени им удалось лишь условно продвинуться к админграницам Луганской области. Что касается Донецкой, то продвижение российских оккупантов вглубь территории за несколько месяцев по разным оценкам на разных участках фронта составило 3,5-7 километров. То есть, наступление происходит достаточно медленными темпами, несмотря на многочисленные заявления".

При этом российские источники время от времени заявляют о "взятии" населенных пунктов Пески, Соледар или о выходе на границы Бахмута. Но над ними, как и прочими городами, развеваются украинские флаги, они находятся под контролем украинской армии, за них идут бои.

[ + – ] Украинский флаг реет над Краматорском Фото: Getty Images

"Более того, приостановлено продвижение Изюмской группировки в направлении Барвенково – Славянск, что могло бы свидетельствовать о тактическом окружении ВСУ", – поясняет эксперт. Он замечает: за последние месяцы количество направлений для наступления увеличилось: раньше было три-четыре, сейчас – около десяти.

"Россияне пытаются продвинуться на всех без исключения участках фронта – Авдеевка, Марьинка, Краматорск, Бахмут, Кодема. Практически все населенные пункты находятся под огневым контролем противника", – уточняет Снегирев.

Причина не только в том, что россияне хотят захватить Краматорск: сначала они хотят деморализовать местное население.

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"Понимая, что к самому Краматорску пройти нет возможности, они наносят огневое поражение по гражданской инфраструктуре, провоцируя панические настроения на контролируемых Украиной территориях", – добавляет военный эксперт.

В Генштабе говорят, что для российской армии Донецкое направление будет основным, несмотря на множество заявлений о Херсонском и Запорожском. Россияне помнят об обещаниях "освободить Донбасс", им надо преподнести внутреннему потребителю "военные победы". Они не считаются с потерями среди гражданского населения и количеством потерь среди личного состава оккупационных войск.

[ + – ] 8 апреля. Последствия прилета ракеты на вокзал в Краматорске Фото: Скриншот из Telegram

"Именно на Донецком направлении сконцентрировано наибольшие силы российской группировки – ствольная артиллерия, системы залпового огня и личного состава. Туда же они перекидывают дополнительные резервы. Не случайно заработал паром Ейск — Мариуполь. Каждый день с его помощью перебрасывается до двадцати единиц тяжелой техники и достаточное количество личного состава. Они концентрируются на Мариупольском направлении", – говорит Дмитрий Снегирев.

Север Донецкой области – это большая агломерация с центром в Краматорске. Города Славянск — Краматорск — Дружковка находятся в 10-15 минутах езды друг от друга. И так же недалеко Константиновка. Россиянам придется штурмовать и каждый отдельный город, и всю агломерацию целиком. Скорее всего агрессор застрянет там надолго. Так уже было в Луганской области. Например, возле Попасной войска РФ застряли на два месяца.

Очевидно, обстрелы Краматорска и Славянска будут продолжаться, а их интенсивность будет расти. Россияне попытаются снести жилищную инфраструктуру, чтобы не дать ВСУ возможности закрепиться. И это необходимо объяснять местному населению, которое отказывается эвакуироваться.

Операция эвакуация: почему оставаться опасно

"Выезжать или нет – дело каждого человека", – говорит Ольга из Краматорска. Она вместе с мужем помогает международному благотворительному фонду.

"Когда мы выдаем коробку, люди должны заполнять анкету, и один из вопросов – уезжали ли из дома, вернулись, постоянно проживаете. В основном люди и не выезжали, все время живут в Краматорске", – говорит она.

"В ночь с 6 на 7 апреля мне дочка написала смс-сообщение, мол, собирайся, бери минимум вещей, документы, выезжай. Не знаю, что она там вычитала, – вспоминает Зинаида. – Я проснулась 7 апреля, подумала – позвоню в исполком на горячую линию. Говорю: хочу уехать, а мне отвечают: до вокзала добираться надо самим. А как я могу сама добраться, если мне помощь нужна. Нет, так нет. И я плюнула на эвакуацию, думаю, буду тут. А 8 апреля на вокзал прилетела ракета. Если бы я попыталась уехать, то могла бы оказаться там, погибнуть. Я и сейчас считаю: в Украине сегодня нет безопасных мест. Поэтому и остаюсь".

[ + – ] Разрушенное обстрелами здание в Краматорске Фото: Getty Images

Ольга говорит, что многим в Краматорске предлагают выезжать, некоторых вывозят: "Но не массово. На улицах людей не стало меньше. С начала активных военных действий люди уезжали, а потом вернулись. Потому что тяжело: работы нет, а за квартиру на другом месте платить надо. Некоторые предприниматели возобновили работу. Остаются пенсионеры, инвалиды, им-то и ехать некуда, есть и люди с детьми. Мы сегодня раздавали помощь, пришли взрослые с детьми. Было больше десяти детей, даже совсем маленькие. Люди говорят, что недавно было тише. Хотя и не везде. Хочется верить в ВСУ".

Ольга и сама решила остаться – помогать тем, кому еще труднее.

"Мы тут уже все травмированные, хуже не будет, – продолжает Зинаида. – Когда бьют, в комок сжимаюсь. Страшно. Как-то пошла в поликлинику, а там от сквозняка дверь захлопнулась — я и подпрыгнула. Понимаю, что это сквозняк, а все равно дергаюсь".

По данным местной администрации, за последние дни из Донецкой области вывезли около двух тысяч человек. Но темпами объявленной ранее обязательной эвакуации там недовольны.

"Пусть не думают, что в их дом не попадет. Попадет", – говорит Дмитрий Снегирев. Он сам родом с Луганщины и внимательно наблюдал за событиями в области.

"Пусть посмотрят фотоснимки Попасной или Рубежного. Это города-призраки. Оккупанты отказались их восстанавливать. Они решили, что их легче снести, чем восстанавливать жилищную инфраструктуру. Поэтому если кто-то думает, что пересидит в подвале, ошибается. Люди либо не понимают, какие угрозы несет российская армия, либо это "ждуны", которые будут приветствовать русский мир".

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