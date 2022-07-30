Отопления не будет. Верещук анонсировала обязательную эвакуацию на Донбассе

В регионе отсутствует газоснабжение, из-за чего государство не сможет обеспечить людей отоплением в зимний период.

Власти проведут обязательную эвакуацию мирного населения из прифронтовой Донецкой области. Эту информацию в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, 29 июля Кабинет министров для проведения обязательной эвакуации мирного населения создал специальный штаб.

Верещук напомнила, что на сегодняшний день на территории Донецкой области отсутствует газоснабжение, а оккупационная армия уничтожает газопроводы, которые могли бы использоваться для прохождения отопительного сезона в регионе. Помимо этого, на Донбассе фиксируют постоянные перебои с электричеством.

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"Одним словом — тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательной. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", — продолжила Верещук в эфире телемарафона.

Вице-премьер также заявила, что в рамках обязательной эвакуации государству придется вывезти из Донецкой области от 200 до 220 тысяч человек. Граждане, которые откажутся участвовать в процедуре, должны предоставить соответствующее заявление в письменном виде.

По словам Верещук, в таком документе жители Донецкой области укажут, что осознают все последствия и угрозы, с которыми они могут столкнуться. В данный момент, как утверждает профильный министр, власти решают вопросы для предоставления эвакуированным жилья и соцзащиты.

"Если человек отказывается — он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия, что несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательной и с подписью такого человека", — подытожила Верещук, анонсируя обязательную эвакуацию жителей Донецкой области.

Отметим, что еще в начале июня Донецкая ОВА призывала мирных жителей немедленно эвакуироваться из региона на фоне увеличения количество обстрелов.

Также сообщалось, что власти Николаева призывали мирных жителей выехать из города, который российские войска постоянно обстреливают из тяжелого вооружения.