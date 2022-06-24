Стреляют постоянно: мэр Николаева рекомендует жителям покинуть город (фото)

Российские военные выпускают по Николаеву ракеты и кассетные боеприпасы. По оценке Виталия Кима, ситуация в военном плане не изменилась и паниковать не стоит.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендовал жителям выехать из города и предложил для этого услуги автобусов. Об этом он написал в Telegram.

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"Для тех, кто хочет уехать из города – есть наши коммунальные автобусы. Форму можно заполнить здесь. Эвакуация добровольная. Кто хочет остаться – будем вместе держать оборону", – отметил он.

В интервью "Радио Свобода" градоначальник добавил, что такую рекомендацию местным дал из-за постоянных обстрелов российской армии.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться в живых, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч", – привел статистику Сенкевич.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал фильтровать информацию и не поддаваться панике.

"Никакой эвакуации нет. Он (Сенкевич) рекомендует, как обычно для тех, у кого возможность есть, уезжайте, предоставляем автобусы. Ситуация такая же, как и предыдущие четыре недели. Никакой паники, ничего в военном плане не изменилось", – сказал он.

Обстрелы Николаева — как живет город

Сенкевич оценил общую ситуацию в Николаеве как плохую, ВС РФ каждый день обстреливают город разными боеприпасами.

"Примерно 80% снарядов – кассетного типа. То есть, реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган. Нас обстреливают высокоточными ракетами. Я не знаю их маркировку. Кажется, это Х-55 или Х-555. Это крылатые ракеты, летающие по городу и разрушающие инфраструктуру. Ими стреляли в военные объекты. Эти ракеты попали в облгосадминистрацию", – прокомментировал он.

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Снаряды, по информации мэра, летят из Херсонской области, а сирену воздушной тревоги невозможно запустить заранее.

В Николаеве по состоянию на 21 июня погибли 111 человек, один из них – ребенок. Ранены 502 человека, в том числе 6 детей.

Кроме этого, в городе ощущается проблема с питьевой водой. Российские оккупанты 12 апреля попали в трубопровод, по которой перекачивали воду из Днепра.

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"После этого у нас месяц не было питьевой воды, вообще никакой воды. Питьевую воду мы получали из подземных скважин. Фактически раздавали людям ее в машинах, бочках и так далее. Сейчас мы продолжаем развозить питьевую воду людям бесплатно. Они могут покупать себе бутилированную воду для еды", – отметил Сенкевич.

Экономика города, по оценкам мэра, стоит. Большие предприятия перестали работать, около 90% среднего бизнеса также не функционирует.

"Работает малый бизнес, преимущественно торговля, в небольшом формате. Что касается продуктов питания, медикаментов и так далее, то сейчас все, в принципе, есть, всех вещей нам хватает. В магазинах все есть", – заключил он.

Напомним, что российские захватчики 22 июня провели массированный обстрел Николаева – по городу выпустили 7 ракет. Днями ранее – 17 июня оккупанты тоже ударили ракетой, в тот день 1 человек погиб и 6 были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня посещал передовые позиции ВСУ в Николаевской области и Одессе. В Николаеве он вручил военным государственные награды.