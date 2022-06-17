Оккупанты ударили по Николаеву, есть погибший и ранен ребенок (видео)

По информации городских властей, от утреннего обстрела пострадало четыре жилых дома и объект инфраструктуры. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Утром 17 июня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Николаеву. Об этом у себя в Telegram сообщает глава областной военной информации Виталий Ким.

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В 7:44 он написал о начале воздушной тревоги в городе, а уже в 8:16 появилась информация о нанесении удара.

В результате атаки россиян в Николаеве пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Известно об одном погибшем и шести раненых, в том числе одном ребенке.

"Ведутся спасательные работы", — уточнил Ким.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич также рассказал об ударе по городу. Он подчеркнул, на месте сейчас работают спасатели, медики и коммунальщики.

"Подробнее о последствиях обстрела сообщу вам позже", — написал мэр.

В пабликах уже появились видео результатов удара, на которых видно разрушения в многоквартирном доме.

Напомним, 15 июня войска РФ обстреляли Апостолово из "Урагана": есть погибшие и раненый. Российские военные применили РСЗО для удара по жилому району города, более 10 домов были повреждены или разрушены.

13 июня оккупанты обстреляли Донецкую область сверхзвуковыми ракетами.