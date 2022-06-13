Оккупанты обстреляли Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, — МВД (фото)
Под очередной обстрел ВС РФ попали одиннадцать населенных пунктов, есть убитые и раненые.
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Российская армия обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией. Есть убитые и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Под очередной обстрел оккупантов попали одиннадцать населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимильяновка, Галициновка, Николаевка, Долиновка.
Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами "воздух-земля" типа x-22 ВС РФ нанесли по селу Николаевка Покровского района. Повреждено по меньшей мере шесть частных домов.
Всего за сутки в результате обстрелов в области полностью или частично разрушены 43 гражданских объекта, при этом подавляющее количество из них составляют жилые дома. Также оккупанты повредили админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобильно скорой помощи и линии электропередач. Из-за повреждений Бахмут и Красногоровка остались без света.
"Полиция задокументировала военные преступления РФ", — подчеркнули в МВД.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Фокус сообщал, что на Углегорской ТЭС из-за обстрела ВС РФ начался пожар. Тепловая электростанция находится в городе Светлодарск, сам город занят российскими оккупантами, но ТЭС контролируют ВСУ.
Напомним, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области.