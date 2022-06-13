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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты обстреляли Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, — МВД (фото)

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Фото: пресс-служба МВД

Под очередной обстрел ВС РФ попали одиннадцать населенных пунктов, есть убитые и раненые.

Российская армия обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией. Есть убитые и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Под очередной обстрел оккупантов попали одиннадцать населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимильяновка, Галициновка, Николаевка, Долиновка.

Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами "воздух-земля" типа x-22 ВС РФ нанесли по селу Николаевка Покровского района. Повреждено по меньшей мере шесть частных домов.

Всего за сутки в результате обстрелов в области полностью или частично разрушены 43 гражданских объекта, при этом подавляющее количество из них составляют жилые дома. Также оккупанты повредили админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобильно скорой помощи и линии электропередач. Из-за повреждений Бахмут и Красногоровка остались без света.

"Полиция задокументировала военные преступления РФ", — подчеркнули в МВД.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

обстрел донецкая область
Последствия обстрелов в Донецкой области
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область
обстрел донецкая область

Ранее Фокус сообщал, что на Углегорской ТЭС из-за обстрела ВС РФ начался пожар. Тепловая электростанция находится в городе Светлодарск, сам город занят российскими оккупантами, но ТЭС контролируют ВСУ.

Напомним, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области.