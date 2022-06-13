Оккупанты обстреляли Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, — МВД (фото)

Под очередной обстрел ВС РФ попали одиннадцать населенных пунктов, есть убитые и раненые.

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Российская армия обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, танками и артиллерией. Есть убитые и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Под очередной обстрел оккупантов попали одиннадцать населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимильяновка, Галициновка, Николаевка, Долиновка.

Два авиаудара сверхзвуковыми ракетами "воздух-земля" типа x-22 ВС РФ нанесли по селу Николаевка Покровского района. Повреждено по меньшей мере шесть частных домов.

Всего за сутки в результате обстрелов в области полностью или частично разрушены 43 гражданских объекта, при этом подавляющее количество из них составляют жилые дома. Также оккупанты повредили админздание Углегорской ТЭС, железнодорожное полотно, автомобильно скорой помощи и линии электропередач. Из-за повреждений Бахмут и Красногоровка остались без света.

"Полиция задокументировала военные преступления РФ", — подчеркнули в МВД.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Последствия обстрелов в Донецкой области

Ранее Фокус сообщал, что на Углегорской ТЭС из-за обстрела ВС РФ начался пожар. Тепловая электростанция находится в городе Светлодарск, сам город занят российскими оккупантами, но ТЭС контролируют ВСУ.

Напомним, украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что ВСУ вплотную подошли к Изюму в Харьковской области.