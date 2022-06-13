Окупанти обстріляли Донецьку область надзвуковими ракетами, — МВС (фото)

Під черговий обстріл ЗС РФ потрапили одинадцять населених пунктів, є вбиті й поранені.

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Російська армія обстріляла Донецьку область надзвуковими ракетами, танками й артилерією. Є вбиті й поранені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Під черговий обстріл окупантів потрапили одинадцять населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

Два авіаудари надзвуковими ракетами "повітря-земля" типу x-22 ЗС РФ завдали по селу Миколаївка Покровського району. Пошкоджено щонайменше шість приватних будинків.

Усього за добу внаслідок обстрілів в області повністю або частково зруйновано 43 цивільні об'єкти, при цьому переважну кількість із них становлять житлові будинки. Також окупанти пошкодили адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобільно-швидку допомогу та лінії електропередач. Через пошкодження Бахмут і Красногорівка залишилися без світла.

"Поліція задокументувала воєнні злочини РФ", — наголосили в МВС.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

[ + – ] Наслідки обстрілів у Донецькій області

Раніше Фокус повідомляв, що на Вуглегірській ТЕС через обстріл ЗС РФ почалася пожежа. Теплова електростанція розташована в місті Світлодарськ, саме місто зайняте російськими окупантами, але ТЕС контролюють ЗСУ.

Нагадаємо, український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розповів, що ЗСУ впритул підійшли до Ізюма в Харківській області.