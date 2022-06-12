Через обстріл ЗС РФ почалася пожежа на Вуглегірській ТЕС

Теплова електростанція знаходиться в місті Світлодарськ, саме місто зайняте російськими окупантами, але ТЕС контролюють ЗСУ

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У Донецькій області російські війська обстріляли Вуглегірську ТЕС у Світлодарську. Почалася пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал "Дежурный по Донбассу".

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Сам Світлодарськ окупований 24 травня, але Вуглегірську ТЕС контролюють ЗСУ. ЗС РФ завдали кількох ударів по об'єктах ТЕС.

Відео та фото з місця події з'явилися у кількох Telegram-каналах, з них ясно, що дим від пожежі видно за кілька кілометрів. Також військові опублікували знімки снарядів, що застрягли в асфальті.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

За попередніми даними, внаслідок обстрілу спалахнув адміністративний будинок. Нагадаємо, Вуглегірська ТЕС — найбільша в Україні, за неї вже кілька тижнів точаться важкі бої. ЗС РФ постійно обстрілюють села в цьому районі. Останній обстріл стався напередодні з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган". Руйнування отримали 20 будівель та електропідстанція. Є поранені та загиблі.

[ + – ] Пожежа на Вуглегірській ТЕС

У 2014 році вона опинилася у прифронтовій зоні. За цей час вона обмежувала та тимчасово призупиняла вироблення електроенергії, але після доставки вугілля з 5 березня 2015-го працездатність станції відновили.

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі прогримів вибух. Попередньо — вибухнув невідомий пристрій у сміттєвому баку. Осколками поранило трьох перехожих. Місцеві журналісти застерігають місцевих жителів від прогулянок у людних місцях. Сьогодні окупанти влаштували святкування на честь Дня Росії, у місті, попри вибух, заплановано концерт.