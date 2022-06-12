Вибухнув сміттєвий бак: в окупованому Мелітополі прогримів вибух, є постраждалі

За попередніми даними — постраждали троє місцевих жителів

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В окупованому Мелітополі прогримів вибух. За даними місцевих пабліків — постраждали троє мирних мешканців: двоє чоловіків та жінка. Про це пише Telegram-канал "РІА Мелітополь".

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Вибух стався на вулиці Героїв України близько 17:45. Спочатку повідомляли, що вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою, окупанти стверджують, що вибухнув "невідомий пристрій в урні". І підтверджують, що поранення зазнали троє.

[ + – ] Кров на місці події Фото: Соцсети

Майор Олексій Селіванов, який очолює окупаційне МВС Запорізької області, вже заявив, що це "теракт ЗСУ".

"Теракт у Мелітополі в День Росії. Вибуховий пристрій поміщений у сміттєвий бак біля приміщення ГУ МВС. Усі співробітники та військові живі", — повідомив Селіванов. На фото, що з'явилися в мережі, видно, що вибуховою хвилею вибило кілька вікон та пошкодило стіну будівлі. Перехожих поранило осколками.

[ + – ] Стіна будинку, повалена вибухом Фото: Соцсети

Втім, вибух та троє постраждалих не стали достатньою причиною для російських окупантів, щоб скасувати святкування "Дня Росії". Містян також кличуть на концерт.

Водночас місцеві журналісти повідомляють, що територія біля вибуху оточена російськими військовими, які перевіряють машини й обшукують перехожих.

Раніше місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.

[ + – ] Фото, зроблене неподалік місця вибуху Фото: Соцсети

Тому вони закликають городян не ходити на концерт та уникати скупчення людей: цілком ймовірно, що це не останній теракт за сьогодні.

Разом з тим українські журналісти Мелітополя просять місцевих мешканців бути обачними.

"Просто думайте про свою безпеку, безпеку своїх сімей і дітей. Бережіть себе! Ніякі концерти та російські співаючі холуї не варті вашого життя", — закликали вони.

Нагадаємо, напередодні в одеській області, в курортному селищі Грибівка глава сімейства, яка евакуювалася з Донецької області, не дивлячись на застереження поліцейських, вирушив купатися в море та підірвався на міні.