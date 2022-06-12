Взорвался мусорный бак: в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, есть пострадавшие

По предварительным данным – пострадали трое местных жителей

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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. По данным местных пабликов – пострадали трое мирных жителей: двое мужчин и женщина. Об этом пишет Telegram-канал "РИА Мелитополь".

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Взрыв произошел на улице Героев Украины около 17:45. Сначала сообщалось, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, оккупанты утверждают, что взорвалось "неизвестное устройство в урне". И подтверждают, что ранения получили трое.

[ + – ] Кровь на месте происшествия Фото: Соцсети

Майор Алексей Селиванов, возглавляющий оккупационное МВД Запорожской области уже заявил, что это "теракт ВСУ".

"Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы", — сообщил Селиванов. На фото, которые появились в Сети, видно, что взрывной волной выбило несколько окон и повредило стену здания. Прохожих — ранило осколками.

[ + – ] Стена дома, повержденная взрывом Фото: Соцсети

Впрочем, взрыв и трое пострадавших не стали достаточной причиной для российских оккупантов, чтобы отменить празднование "Дня России". Горожан все также зовут на концерт.

При этом местные журналисты сообщают, что территория у места взрыва оцеплена российскими военными, которые проверяют машины и обыскивают прохожих.

Ранее местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.

[ + – ] Фото, сделанное неподалеку от места взрыва Фото: Соцсети

Поэтому они призывают горожан не ходить на концерт и избегать скопления людей: не исключено, что это не последний теракт за сегодня.

При этом украинские журналисты Мелитополя просят местных жителей быть осмотрительными.

"Просто думайте о своей безопасности, безопасности своих семей и детей. Берегите себя! Никакие концерты и русские поющие холуи не стоят вашей жизни", — призвали они.

Напомним, накануне в одесской области, в курортном поселка Грибовка глава семейства, эвакуировавшейся из Донецкой области, не смотря на предостережения полицейских, отправился купаться в море и подорвался на мине.