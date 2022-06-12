Взорвался мусорный бак: в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, есть пострадавшие
По предварительным данным – пострадали трое местных жителей
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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. По данным местных пабликов – пострадали трое мирных жителей: двое мужчин и женщина. Об этом пишет Telegram-канал "РИА Мелитополь".
Взрыв произошел на улице Героев Украины около 17:45. Сначала сообщалось, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, оккупанты утверждают, что взорвалось "неизвестное устройство в урне". И подтверждают, что ранения получили трое.
Майор Алексей Селиванов, возглавляющий оккупационное МВД Запорожской области уже заявил, что это "теракт ВСУ".
"Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы", — сообщил Селиванов. На фото, которые появились в Сети, видно, что взрывной волной выбило несколько окон и повредило стену здания. Прохожих — ранило осколками.
Впрочем, взрыв и трое пострадавших не стали достаточной причиной для российских оккупантов, чтобы отменить празднование "Дня России". Горожан все также зовут на концерт.
При этом местные журналисты сообщают, что территория у места взрыва оцеплена российскими военными, которые проверяют машины и обыскивают прохожих.
Ранее местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинскую сторону.
Поэтому они призывают горожан не ходить на концерт и избегать скопления людей: не исключено, что это не последний теракт за сегодня.
При этом украинские журналисты Мелитополя просят местных жителей быть осмотрительными.
"Просто думайте о своей безопасности, безопасности своих семей и детей. Берегите себя! Никакие концерты и русские поющие холуи не стоят вашей жизни", — призвали они.
Напомним, накануне в одесской области, в курортном поселка Грибовка глава семейства, эвакуировавшейся из Донецкой области, не смотря на предостережения полицейских, отправился купаться в море и подорвался на мине.