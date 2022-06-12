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Военный Фокус

Из-за обстрела ВС РФ начался пожар на Углегорской ТЭС

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Углегорская ТЭС, обстрел, российские войска, светлодарск, донецкая область
Фото: Соцсети | Углегорская ТЭС после обстрела ВС РФ

Тепловая электростанция находится в городе Светлодарск, сам город занят российскими оккупантами, но ТЭС контролируют ВСУ

В Донецкой области российскими войсками была обстреляна Углегорская ТЭС в Светлодарске. Начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Дежурный по Донбассу".

Сам Светлодарск был оккупирован 24 мая, но Углегорскую ТЭС контролируют ВСУ. ВС РФ нанесли несколько ударов по объектам ТЭС.

Видео и фото с места происшествия появились в нескольких Telegram-каналах, по ним ясно, что дым от пожара видно за несколько километров. Также военные опубликовали снимки снарядов, застрявших в асфальте.

Углегорская ТЭС, обстрел, российские войска, светлодарск
Фото: Соцсети
Углегорская ТЭС, обстрел, российские войска, светлодарск, донецкая область
Фото: Соцсети

По предварительным данным, в результате обстрела загорелось административное здание. Напомним, Углегорская ТЭС – самая большая в Украине, за нее уже несколько недель идут тяжелые бои. ВС РФ постоянно обстреливают села в этом районе. Последний обстрел произошел накануне из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган". Разрушения получили 20 зданий и электроподстанция. Есть раненые и погибшие.

Пожар на Углегорской ТЭС

В 2014 году она оказалась в прифронтовой зоне. За это время она ограничивала и временно приостанавливала выработку электроэнергии, но после доставки угля с 5 марта 2015-го работоспособность станции была восстановлена.

Напомним, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Предварительно – взорвалось неизвестное устройство в мусорном баке. Осколками ранило троих прохожих. Местные журналисты предостерегают местных жителей от прогулок в людных местах. Сегодня оккупанты устроили празднования в честь Дня России, в городе, не смотря на взрыв, планируется концерт.