ВС РФ оккупировали прифронтовой Светлодарск (фото, видео)

По данным военной администрации, оккупанты ходят по улицам города и проверяют у местных жителей документы.

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Во вторник, 24 мая, российские войска зашли в прифронтовой Светлодарск в Донецкой области. Эту информацию в комментарии "Свободному Радио" подтвердил глава Светлодарской военно-гражданской администрации Сергей Гошко.

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По его словам, ВС РФ после того, как зашли в прифронтовой город, вывесили российский флаг на административном здании.

По улицам Светлодарска, как отмечает Гошко, ходят вооруженные оккупанты, которые проверяют у местных жителей документы.

"Местное население, с которым я общаюсь, говорит, что большого присутствия их не видит. Есть определенные группы в количестве по 5 человек", — добавил начальник ВГА в общении с журналистами.

[ + – ] ВС РФ оккупировали Светлодарск в Донецкой области

Днем ранее, 23 мая, ВС РФ оккупировали поселок Мироновский, который расположен в нескольких километрах от Светлодарска. Сергей Гошко предупреждал, что российские захватчики готовились к захвату административного центра территориальной общины.

На момент публикации материала пресс-служба Генерального штаба ВСУ и Донецкой областной военно-гражданской администрации не комментировали информацию об оккупации Мироновского и Светлодарска.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что ВС РФ окружают прифронтовые Северодонецк и Лисичанск. По данным ведомства, оккупанты пытаются взять в окружение украинскую группировку на Северодонецком направлении, а северную и южную оси российских сил разделяют примерно 25 км территории.

Также Фокус в своей статье подводил итоги трех месяцев большой войны и рассказывал о главных успехах ВСУ на фронте.