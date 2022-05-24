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ЗС РФ окупували прифронтовий Світлодарськ (фото, відео)

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ЗС РФ окупували Світлодарськ

За даними військової адміністрації, окупанти ходять вулицями міста та перевіряють у місцевих жителів документи.

У вівторок, 24 травня, російські війська зайшли у прифронтовий Світлодарськ у Донецькій області. Цю інформацію у коментарі "Вільному Радіо" підтвердив голова Світлодарської військово-цивільної адміністрації Сергій Гошко.

За його словами, ЗС РФ після того, як зайшли до прифронтового міста, вивісили російський прапор на адміністративній будівлі.

По вулицях Світлодарська, як зазначає Гошко, ходять озброєні окупанти, які перевіряють у місцевих жителів документи.

"Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", — додав начальник ВЦА у спілкуванні із журналістами.

ЗС РФ окупували Світлодарськ у Донецькій області

Днем раніше, 23 травня, ЗС РФ окупували селище Миронівський, яке розташоване за кілька кілометрів від Світлодарська. Сергій Гошко попереджав, що російські загарбники готувалися до захоплення адміністративного центру територіальної громади.

На момент публікації матеріалу пресслужба Генерального штабу ЗСУ та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації не коментували інформацію про окупацію Миронівського та Світлодарська.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ оточують прифронтові Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За даними відомства, окупанти намагаються взяти в оточення українське угруповання на Сєвєродонецькому напрямку, а північну та південну осі російських сил поділяють приблизно 25 км території.

Також Фокус у своїй статті підбивав підсумки трьох місяців великої війни та розповідав про головні успіхи ЗСУ на фронті.