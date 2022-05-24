Три місяці Великої війни. Розгром ворога під Києвом, ленд-ліз та битва за Донбас

Основний акцент російська армія робить сьогодні на захопленні територій Донецької та Луганської областей. Фронт на півдні став менш активним, ЗСУ контратакує, а війська РФ контролюють 20% країни. Фокус підбив підсумки 90 днів війни.

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Три місяці тому, 24 лютого, мешканці українських міст прокинулися від звуків обстрілів та вибухів. Тепер для частини регіонів країни такі звуки стали буденністю. За три місяці повномасштабної війни Україна змогла досягти ленд-лізу, звільнила всю північ, а плани російської армії зменшилися із захоплення всієї країни до території ОРДЛО.

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Фокус підбив підсумки тримісячної війни РФ проти України.

Основний фокус на Донбас

29 березня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська сконцентруються на захопленні українського Донбасу. Було озвучено, що основні завдання першого етапу "спецоперації" виконані, а ЗСУ завдано суттєвої шкоди. Відтоді справді основні бої відбуваються на території Донецької та Луганської областей. Ворогу вдалося захопити близько 90% Луганської області. У Донецькій області ЗС РФ намагаються просунутися на слов'янському та бахмутському напрямках.

Нині основна мета російських військ полягає в оточенні позицій ЗСУ у районі Сєвєродонецька-Лисичанська. За даними аналітиків, на Сєвєродонецьк ЗС РФ кинули 15 батально-тактичних груп. Війська РФ також прорвалися у Попасній. ЗСУ відійшли від міста через те, що від нього практично нічого не залишилося. Через це ЗС РФ почали просуватися на північ і на захід від Попасної. Було захоплено кілька сіл, ворог прострілює "дорогу життя" між Сєвєродонецьком та Бахмутом.

Військовий аналітик Том Купер вважає, що російські війська не підуть на Бахмут через брак сил для штурму. Натомість вони зосередяться на блокаді Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного. За даними британської розвідки, від оточення міста відокремлює 25 км, які тримають бійці ЗСУ.

[ + – ] Війська РФ намагаються взяти в кільце сили оборони в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

З кінця квітня війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець. Усі ці дії припиняють українські військові. Деякі ЗМІ називають спроби створити понтонні переправи чи не найкривавішими за всю війну. Армія РФ втратила близько 500 військових та майже 100 одиниць техніки, включаючи інженерну.

[ + – ] Знищена переправа через Сіверський Донець Фото: Генштаб ЗСУ

Нинішня ситуація навколо Сєвєродонецька та Лисичанська є найскладнішою на фронті.

Загроза з боку Попасної зберігається, Росія перекидає додаткове підкріплення.

Піррова перемога Путіна у Маріуполі

Захисники Маріуполя виконали наказ командування. 83 дні вони тримали оборону міста, що дало змогу відтягнути значні сили ворожих військ на місто. Маріуполь обороняли бійці полку "Азов", морська піхота 36-ї бригади, спецназ ССО, прикордонники, територіальна оборона та поліцейські. Наразі всі вони виведені з території заводу "Азовсталь", який став останнім рубежем оборони.

[ + – ] Українські захисники отримали наказ зберегти життя особового складу Фото: Дмитро Козацький

З 24 лютого по 15 квітня українські військові знищили понад 2500 окупантів, поранення отримали ще 5000 російських військових. Полк "Азов" знищив понад 60 танків, ще 30 було підбито. Військові знищували російський спецназ з Генерального управління розвідки РФ, російських генералів та найелітніші частини російської армії. Через це сили, зосереджені на облозі приазовського міста, не можуть одразу перекинути на північ. Їхню боєздатність треба відновлювати.

Наразі проводиться спецоперація щодо збереження життів українських військових.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Харків — один із обласних центрів, який найбільше обстрілювали російські війська. Це відбувалося через те, що їхні позиції були навколо міста в зоні досяжності стрільби реактивної та ствольної артилерії. У перші тижні вторгнення до Харкова проривалися ДРГ ворога. Спочатку ЗСУ знищили їх, а потім почали поступово видавлювати ворога з передмість обласного центру. Після цього розпочався контрнаступ, поставивши під загрозу Вовчанськ та Куп'янськ — важливі артерії постачання російських військ.

Українські захисники пішли в атаку у північно-східному напрямку. Завдяки цьому ворог уже не може обстрілювати Харків із "Градів". На окремих дільницях ЗСУ та тероборона вже виходили на кордон із РФ.

[ + – ] Українські війська відтіснили ЗС РФ від Харкова

Росія перекинула підкріплення з Бєлгорода та відбила два населені пункти біля кордонів. Для ЗС РФ важливо мати залізничне сполучення з Вовчанськом та Куп'янськом для постачання всього ізюмського угруповання. А ЗСУ можуть перерізати його, якщо вдасться форсувати річку у районі Старого Салтова. Наразі ситуація там стабілізувалася, ЗС РФ далі не просунулися. А до Харкова повертається мирне життя: із 24 травня запрацювало метро, трохи раніше громадський транспорт запустили. До міста почали повертатися мешканці.

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Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА — про повернення мешканців, колаборантів і допомогу Туреччини

Застій на південному фронті

З моменту захоплення Херсона, частини Запорізької області та Миколаївщини українським військовим вдалося вибити ворога із Миколаївської області, піти у локальні контрнаступи на запорізькому та херсонському напрямках. Глобальних змін цьому фронті зазначено не було. Війська РФ контролюють майже всю Херсонську область, в окупованих містах вже почали вводити рубль як другу валюту. Постійно точаться розмови про приєднання Херсонської області до РФ. На початку травня особливо активно обговорювався "референдум" для анексії території. Тепер йдеться про створення Таврійської губернії, яка буде суб'єктом Російської Федерації, а не окремої республіки.

За даними Генштабу, зараз ЗС РФ готують наступ на Запоріжжя. Для цього вони зосереджують свої сили у напрямі Василівка-Каменське. Також у мережі з'являється інформація, що РФ накопичує сили в Пологах для відновлення спроб атакувати Оріхів.

[ + – ] РФ планує атакувати на Запоріжжя

В окупованих районах півдня України діють партизани та українські сили спецпризначення.

23 травня стало відомо, що партизани пошкодили російський бронепотяг у районі Мелітополя. Також атакували самопроголошеного мера в Енергодарі. Його разом із охоронцями госпіталізували після вибуху у під'їзді. До цього партизани відзначилися ліквідацією високопоставлених офіцерів ворога. Як заявляють у Запорізькій ОВА, вони не дають "жодного дня спати спокійно" окупантам.

[ + – ] Карта бойових дій за версією Інституту вивчення війни

Втрата крейсера "Москва" та бої за острів Зміїний

Українські військові змогли знищити флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва", котрий мав на борту потужні засоби ППО. Крейсера було знищено українськими ракетами "Нептун". У РФ не визнають удару ЗСУ та стверджують, що судно затонуло через пожежу. А родичам загиблих безвісти солдатів взагалі заявляють, що "Москва" не брала участі в "спецоперації". Корабель нібито не заходив до українських територіальних вод.

[ + – ] Крейсер "Москва"

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День "Нептуна". Якими ракетами ЗСУ знищили крейсер "Москва"

Знищення крейсера відкрило шлях для українських Bayraktar на морі, що й відбулося після успішного застосування "Нептуна". На початку травня ударні безпілотники кілька разів знищували російські цілі на острові Зміїний. Під удар потрапила інфраструктура острова, засоби зв'язку, зенітно-ракетні комплекси, а також три швидкісні катери "Раптор". Волонтери InformNapalm також опублікували радіоперехоплення окупантів з острова. Один з військових мав паніку через удари Байрактара з повітря.

Однак за даними джерел Defense Express, Росії все ж таки вдалося покрити Зміїний засобами ППО. На острів перекинули ЗРК "Панцир" та "Тор". При спробі перекинути С-300 було підбито корабель "Всеволод Бобров".

ЗСУ повністю відбили Київ, Суми та Чернігів

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Києву давали кілька годин або днів до падіння під натиском російських військ. За фактом ЗС РФ застрягли на півночі країни навіть незважаючи на використання білоруської території для вторгнення. У Міноборони РФ назвали відхід "жестом доброї волі" на тлі переговорів із Україною. Проте військові експерти та аналітики впевнені, що причина виведення військ — воєнна поразка. Сили оборони України "перемололи" найбоєздатніші частини російської армії та Росгвардії.

Після свого відходу окупанти залишили свідчення масових звірств у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Злочини російських військ розслідують міжнародні групи. У населених пунктах знаходили цілі братські могили для мирних жителів. Трупи лежали прямо на вулицях міст. У РФ заявляють про постановочний характер цих фактів. А Україна створює аналог "Моссаду" для відлову та знищення винних у звірствах по всьому світу. Зеленський заявляє, що відповідальність за злочини понесе кожен російський солдат та офіцер, хто давав та виконував злочинні накази.

Після цих подій переговори із РФ практично припинилися. На додачу, ніхто не знає, скільки мирних людей загинуло у Маріуполі, Волновасі чи Ізюмі, де через окупацію неможливо підрахувати кількість жертв. В одному лише Мангуші (поряд із Маріуполем) окупанти поховали 9 тисяч тіл маріупольців у братських могилах, про що заявляли у міськраді.

За даними Forbes, російські війська тимчасово окупували 1/5 української території. Під контролем РФ перебуває понад 125 тисяч квадратних кілометрів.

Ленд-ліз України та антипутінська коаліція у "Рамштайні"

Одна з причин, через яку українська армія все ще не розпочала масштабного контрнаступу на Донбасі чи півдні України — нестача важкої зброї. Про це заявляє як президент України, так і низка інших офіційних осіб. Тому ленд-ліз має стати програмою, яка дозволить переламати хід бойових дій.

[ + – ] Гаубиці М777

9 травня документ S.3522 було підписано президентом США Джо Байденом. Це другий випадок запровадження програми після Другої світової війни. Ленд-ліз дозволяє президенту США без додаткового узгодження з парламентом передавати Україні зброю. Конгрес США також схвалив виділення 40 млрд доларів для України та союзників. Понад 11 млрд доларів підуть на постачання озброєння.

[ + – ] На першій зустрічі 24 квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і надалі "перевертатиме небо та землю", щоб допомогти Україні у боротьбі з РФ

На базі американського ВПС у Німеччині "Рамштайн" відбулася перша зустріч міністрів оборони понад 40 країн. Зустрічі проходитимуть регулярно. На першій зустрічі 24 квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і надалі "перевертатиме небо та землю", щоб допомогти Україні у боротьбі з РФ. Одним із ключових рішень є постачання озброєння для української армії, перехід на західні калібри та техніку, а також навчання українських військових.

Друга зустріч завершилась 23 травня. На ній анонсували передачу важкої зброї Україні та ударних вертольотів.

Якою зброєю посилюють українську армію?

Українським військовим та дипломатам завдяки зусиллям на полях битв вдалося переламати ситуацію з постачанням важкої зброї Україні. ЗСУ отримують танки, важку артилерію, засоби ППО, протитанкову зброю, протикорабельні ракети, все те, що дозволить змінити ситуацію на війні.

Якщо раніше Україна вимагала відходу російських військ на позиції 23 лютого, то зараз мета — звільнити всі українські території. А для цього потрібно поповнювати втрати у техніці. Росію як найбільшого постачальника озброєння Україні мають змінити західні поставки. За словами президента Володимира Зеленського, зараз Україну захищає зі зброєю в руках 700 тисяч людей. Для них потрібна зброя.

[ + – ] САУ "Цезар" [ + – ] Дрони-камікадзе Switchblade [ + – ] САУ PzH 2000 [ + – ] САУ Dana [ + – ] САУ Zuzana

Вже зараз сотня американських гаубиць М777 застосовується на різних ділянках фронту. Бійці ССО застосовують дрони-камікадзе проти танків РФ. А артилеристи навчаються роботі на САУ PzH2000 та інших. Але на перших етапах війни Захід постачав Україні переважно ПТРК та ПЗРК, обмежуючи постачання танків та артилерії. Потім був етап, коли почали постачати радянську зброю, наприклад, танки Т-72 з Польщі та Чехії. Тепер Україна отримує сучасні зразки озброєння — САУ Caesar, САУ Dana M2, дрони-камікадзе Switchblade. Очікуються постачання САУ Paladin, протикорабельних ракет NSM та Harpoon. Ракети Harpoon постачатиме Данія.

Глава Головного управління розвідки Міноборони заявив, що переломний момент на війні буде у серпні, а до кінця року ЗСУ мають увійти на територію окупованого Криму.

У британській розвідці вже порівнюють втрати РФ в Україні із втратами в Афганістані за 9 років. Такі високі втрати пов'язані з поганою тактикою, обмеженою підтримкою з повітря, нестачі гнучкості та проблемами із постачанням.

За даними українського Генштабу, ЗС РФ втратили майже 30 000 військових, 1302 танки, більше 3000 бойових броньованих машин, 205 літаків та 170 вертольотів.

[ + – ] Втрати ЗС РФ за 3 місяці війни

У Росії дані про втрати не поновлювалися з 25 березня. На той момент заявлялося про 1351 загиблого та 3825 поранених.