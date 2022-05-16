Розгром ЗС РФ під час форсування Дінця став одним із найсмертельніших епізодів війни, — NYT

За даними журналістів, ЗСУ вдалося ліквідувати близько 485 російських військових та понад 80 одиниць бойової техніки.

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Знищення підрозділу ЗС РФ під час спроби форсування Сіверського Дінця є одним із найсмертоносніших епізодів російсько-української війни. Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times.

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За оцінкою журналістів, які також проаналізували офіційні звіти силових відомств України, внаслідок ліквідації підрозділу ЗС РФ під час форсування Сіверського Дінця втрати росіян становлять понад 400 військовослужбовців.

У статті сказано, що масштаби воєнної катастрофи Росії на Донбасі прориваються крізь "інформаційний міхур Кремля", а ситуацію посилюють російські блогери, які масово оприлюднюють інформацію про успіх Москви на цьому напрямку.

"Коментарі цих блогерів, які широко читають, можуть посилити чимраз більші сумніви в Росії щодо перспектив Росії в цій війні та компетентності російського військового керівництва. Супутникові знімки показують, що українська артилерія зруйнувала кілька понтонних мостів, а також ліквідувала велику концентрацію російських військ і техніки навколо річки", — стверджують автори статті.

Успішну операцію Збройних Сил України біля Сіверського Дінця також аналізував Інститут вивчення війни ISW, який припускав, що внаслідок артилерійського вогню могли вбити та поранити до 486 російських солдатів. Крім цього, як припускали аналітики, українській армії вдалося знищити понад 80 одиниць бойової техніки. Великих втрат, за даними ISW, зазнала 74-та мотострілецька бригада 41-ї загальновійськової армії.

"Якщо оцінки про те, що сотні солдатів вбиті або поранені, виявляться точними, це буде одна з найсмертоносніших відомих битв війни", — підсумували The NYT.

[ + – ] ЗС РФ могли втратити до 500 військових під час форсування Сіверського Дінця Фото: InformNapalm [ + – ] ЗС РФ могли втратити до 500 військових під час форсування Сіверського Дінця

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ у Харківській області провели успішну операцію та вийшли на ділянку державного кордону. За даними міністерства оборони України, контрнаступ на цьому напрямку проводили бійці 127 бригади тероборони.

Також повідомляли, що ЗС РФ можуть піти з Харківського напрямку та зосередитися на захопленні Сєвєродонецька. Інститут вивчення війни ISW стверджує, що наступ російської армії на Донбасі сповільнився, що може змусити Москву відмовитися від виходу на адміністративні кордони Донецької області.