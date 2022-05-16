ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, — Інститут вивчення війни ISW (фото)

За даними американських аналітиків, окупанти можуть скоротити просування з Ізюма до Слов'янська, а також відмовитися від виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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ЗС РФ найближчим часом зосередять зусилля на спробі повного захоплення прифронтового Сєвєродонецька. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту дослідження війни ISW.

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За даними аналітиків, через неуспішне настання російська армія, ймовірно, відмовиться від ідеї виходу на адміністративні кордони Донецької області. Натомість, як зазначають у ISW, ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька та оточенні українського військового угруповання на цьому напрямку.

Під ударом, згідно зі звітом Інституту, також може опинитися Лисичанськ, який російські підрозділи продовжують обстрілювати з важкого озброєння. Активні бойові дії 15 травня проходили за 4 км на північний схід та 5 км на південний захід від Сєвєродонецька, та на ділянці автомобільної дороги Лисичанськ-Бахмут.

"Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець у районі Кремінної можуть змістити російські операції з оточення (українського угруповання — ред.) далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, а не проводити ширше оточення за декількома напрямками. ЗС РФ також, імовірно, скорочують просування до Слов'янська з Ізюма через повільні темпи наступальної операції", — стверджують аналітики у своєму звіті.

За даними ISW, у російської армії закінчилися боєздатні резервісти, через що військове командування формує батальйонні тактичні групи з різних підрозділів, включаючи проросійських бойовиків ОРДЛО та бійців із приватних військових компаній. Аналітики припускають, що найближчим часом ЗС РФ також можуть остаточно піти з Харківського напрямку, щоб усі сили сконцентрувати на оточенні ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку та виході на адмінкордони Луганської області.

[ + – ] ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, — Інститут ISW

Нагадаємо, ЗС РФ не припиняють наступальних дій на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби в Донецькій та Луганській областях відбито 17 ворожих атак, під час яких окупаційна армія зазнала втрат серед особового складу та техніки.

Також повідомляли, що підрозділи ЗСУ вийшли до державного кордону України в Харківській області. Успішне проведення спецоперації бійцями 127-ї бригади територіальної оборони підтвердили в Міністерстві оборони.