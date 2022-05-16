ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, — Інститут вивчення війни ISW (фото)
За даними американських аналітиків, окупанти можуть скоротити просування з Ізюма до Слов'янська, а також відмовитися від виходу на адміністративні кордони Донецької області.
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ЗС РФ найближчим часом зосередять зусилля на спробі повного захоплення прифронтового Сєвєродонецька. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту дослідження війни ISW.
За даними аналітиків, через неуспішне настання російська армія, ймовірно, відмовиться від ідеї виходу на адміністративні кордони Донецької області. Натомість, як зазначають у ISW, ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька та оточенні українського військового угруповання на цьому напрямку.
Під ударом, згідно зі звітом Інституту, також може опинитися Лисичанськ, який російські підрозділи продовжують обстрілювати з важкого озброєння. Активні бойові дії 15 травня проходили за 4 км на північний схід та 5 км на південний захід від Сєвєродонецька, та на ділянці автомобільної дороги Лисичанськ-Бахмут.
"Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець у районі Кремінної можуть змістити російські операції з оточення (українського угруповання — ред.) далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне, а не проводити ширше оточення за декількома напрямками. ЗС РФ також, імовірно, скорочують просування до Слов'янська з Ізюма через повільні темпи наступальної операції", — стверджують аналітики у своєму звіті.
За даними ISW, у російської армії закінчилися боєздатні резервісти, через що військове командування формує батальйонні тактичні групи з різних підрозділів, включаючи проросійських бойовиків ОРДЛО та бійців із приватних військових компаній. Аналітики припускають, що найближчим часом ЗС РФ також можуть остаточно піти з Харківського напрямку, щоб усі сили сконцентрувати на оточенні ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку та виході на адмінкордони Луганської області.
Нагадаємо, ЗС РФ не припиняють наступальних дій на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби в Донецькій та Луганській областях відбито 17 ворожих атак, під час яких окупаційна армія зазнала втрат серед особового складу та техніки.
Також повідомляли, що підрозділи ЗСУ вийшли до державного кордону України в Харківській області. Успішне проведення спецоперації бійцями 127-ї бригади територіальної оборони підтвердили в Міністерстві оборони.