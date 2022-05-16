ЗС РФ не припиняють наступ на Донбасі, за добу відбито 17 атак, — Генштаб ЗСУ

За даними військового командування, підрозділам ППО за день вдалося ліквідувати 11 повітряних цілей, зокрема гелікоптери Ка-52 та Мі-28.

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ЗС РФ активізувалася на Донецькому напрямку, намагаючись штурмувати позиції Збройних Сил України. За добу українські військовослужбовці відбили 17 атак ворога та знищили кілька одиниць бойової техніки. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 травня.

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ЗС РФ не припиняють наступальних дій на Сході України, обстрілюючи позиції Збройних Сил України з різного озброєння. Також окупанти намагаються не допустити виходу ЗСУ до державного кордону з Росією. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.

На Сіверському напрямку ЗС РФ у Брянській та Курській областях посилили контроль ділянки держкордону та намагаються утримати підрозділи Сил оборони України, щоб їх не перекинули як резерв на Донбас.

На Слов'янському напрямі активних дій також не зафіксовано. На Донецькому напрямку ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ з усієї наявної зброї, включаючи авіацію. З важкої артилерії окупанти вели вогонь по цивільних об'єктах інфраструктури в Довгенькому, Російських Тишках, Терновій та Петрівці. Використовуючи БПЛА "Орлан-10", російські військовослужбовці проводили аеророзвідку в районі Ізюма.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямах ЗС РФ продовжують здійснювати наступ, а на Авдіївському — окупанти були змушені відступити на раніше зайняті позиції після зіткнення з ЗСУ. На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямах активних бойових дій не велося, а росіяни лише обстрілювали позиції української армії.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ зі ствольної артилерії та мінометів також вели вогонь по підрозділах ЗСУ. У районі населеного пункту Чорнобаївка українська армія завдала удару по позиціях ворога, внаслідок чого окупанти зазнали втрат серед особового складу та бойової техніки.

Як зазначають у Генштабі, протягом минулої доби підрозділи ППО знищили 11 повітряних цілей:

два вертольоти — Ка-52 і Мі-28;

сім БПЛА оперативно-тактичного рівня;

дві крилаті ракети.

На території Донбасу, за даними командування, ЗС РФ здійснили 17 атак на позиції ЗСУ і також зазнали втрат.

3 танки;

артилерійська система;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

броньований автомобіль.

[ + – ] ЗСУ відбили 17 атак російської армії на Донбасі [ + – ] ЗСУ відбили 17 атак російської армії на Донбасі

Нагадаємо, на сьогодні Україна контролює лише 10% Луганської області. За словами голови військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, після 24 лютого ЗСУ довелося здійснити тактичний відступ, щоб не розтягувати лінію фронту та не зазнати поразки.

Також повідомляли, що ЗСУ знищили захоплені залізничні мости в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.