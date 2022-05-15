ЗСУ знищили захоплені залізничні мости біля Сєвєродонецька та Лисичанська (відео)

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, українські захисники знищили ключову ділянку залізниці між Сєвєродонецьком і Лисичанськом, яку використовували окупанти.

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Щоб зупинити наступ російських військових у Луганській області, бійці 8 полку спецназу, спільно з військовослужбовцями НГУ та 15 ГУ УВКР СБУ, підірвали залізничні мости, що ведуть у напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська. Про це повідомив радник Міністра МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

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"От так злітають у повітря мости перед окупантами <…> Були знищені залізничні мости, захоплені ворогом у ключовому сполученні між Лисичанськом і Сєвєродонецьком Луганської області", — написав чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія вперше атакувала "Азовсталь" запальними або фосфорними бомбами. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, самі окупанти стверджують, що використовували запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Їхня температура горіння становить приблизно 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм, при цьому горіння зупинити неможливо.