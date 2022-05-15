ВСУ уничтожили захваченные ж/д мосты возле Северодонецка и Лисичанска (видео)

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, украинские защитники уничтожили ключевой участок железной дороги между Северодонецком и Лисичанском, который использовали оккупанты.

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Чтобы остановить наступление российских военных в Луганской области, бойцы 8 полка спецназа, совместно с военнослужащими НГУ и 15 ГУ УВКР СБУ, взорвали железнодорожные мосты, ведущие в направлении Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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"Вот так взлетают в воздух мосты перед оккупантами <…> Были уничтожены железнодорожные мосты, захваченные врагом в ключевом сообщении между Лисичанском и Северодонецком Луганской области", — написал чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия впервые атаковала "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сами оккупанты утверждают, что использовали зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Их температура горения составляет порядка 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию, при этом горение остановить невозможно.