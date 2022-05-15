ВС РФ впервые атаковали "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами, — советник мэра

Температура горения сброшенных за завод в Мариуполе боеприпасов достигает 2000-2500 градусов по Цельсию. При этом остановить его практически невозможно.

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Российские оккупанты продолжают бомбардировки завода "Азовсталь" в Мариуполе. На этот раз они применили зажигательные или фосфорные боеприпасы, заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

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Чиновник отметил, что оккупанты впервые применили так называемые зажигательные или фосфорные снаряды. Температура горения сброшенных за завод в Мариуполе боеприпасов достигает 2000-2500 градусов по Цельсию, при этом остановить возгорание практически невозможно.

"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

Ад сошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно как держатся наши защитники. Мы все в невозвратимом долгу у них", — заявил Петр Андрющенко.

[ + – ] ВС РФ продолжают бомбардировки "Азовстали"

Отметим, что бои в Мариуполе продолжаются с первого дня российского военного вторжения. Оккупанты смогли блокировать город, в то время, как украинские военные ведут оборону на территории завода "Азовсталь".

Ранее Фокус рассказывал, что родные защитников "Азовстали" обратились к Китаю за помощью в эвакуации. Украинцы считают, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на решение президента РФ Владимира Путина как экономический партнер.

Представитель Украины на "Евровидении-2022", группа Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения" прокричали "Спасите "Азовсталь!". Музыканты в прямом эфире призвали помочь защитникам "Азовстали" и могли быть за это дисквалифицированы, но организаторы конкурса отметили, что этот призыв содержал в себе гуманитарный посыл, а не политический, поэтому правила конкурса не были нарушены.

Также мы отмечали, что в Google возрос интерес к заводу "Азовсталь" после заявления Kalush на "Евровидении". Фраза фронтмена группы Kalush Orchestra с призывом спасти защитников Мариуполя спровоцировала всплеск интереса к теме в мире.