ВС РФ впервые атаковали "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами, — советник мэра
Температура горения сброшенных за завод в Мариуполе боеприпасов достигает 2000-2500 градусов по Цельсию. При этом остановить его практически невозможно.
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Российские оккупанты продолжают бомбардировки завода "Азовсталь" в Мариуполе. На этот раз они применили зажигательные или фосфорные боеприпасы, заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.
Чиновник отметил, что оккупанты впервые применили так называемые зажигательные или фосфорные снаряды. Температура горения сброшенных за завод в Мариуполе боеприпасов достигает 2000-2500 градусов по Цельсию, при этом остановить возгорание практически невозможно.
"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.
Ад сошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно как держатся наши защитники. Мы все в невозвратимом долгу у них", — заявил Петр Андрющенко.
Отметим, что бои в Мариуполе продолжаются с первого дня российского военного вторжения. Оккупанты смогли блокировать город, в то время, как украинские военные ведут оборону на территории завода "Азовсталь".
Ранее Фокус рассказывал, что родные защитников "Азовстали" обратились к Китаю за помощью в эвакуации. Украинцы считают, что лидер КНР Си Цзиньпин может повлиять на решение президента РФ Владимира Путина как экономический партнер.
Представитель Украины на "Евровидении-2022", группа Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения" прокричали "Спасите "Азовсталь!". Музыканты в прямом эфире призвали помочь защитникам "Азовстали" и могли быть за это дисквалифицированы, но организаторы конкурса отметили, что этот призыв содержал в себе гуманитарный посыл, а не политический, поэтому правила конкурса не были нарушены.
Также мы отмечали, что в Google возрос интерес к заводу "Азовсталь" после заявления Kalush на "Евровидении". Фраза фронтмена группы Kalush Orchestra с призывом спасти защитников Мариуполя спровоцировала всплеск интереса к теме в мире.