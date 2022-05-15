В Google возрос интерес к заводу "Азовсталь" после заявления Kalush на "Евровидении" (видео)

Фраза фронтмена группы Kalush Orchestra с призывом спасти защитников Мариуполя спровоцировала всплеск интереса к теме в мире.

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В системе Google Trends отмечен повышенный интерес к мариупольскому заводу "Азовсталь".

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После выступления украинской группы "Kalush Orchestra" в финале Евровидения-2022 пользователи во всем мире начали искать информацию про завод, на котором продолжается сопротивление украинских военных российским оккупантам.

Всплеск активности к этому запрос возрос приблизительно в полночь, когда система зафиксировала 100% интереса к теме.

Фото: Скриншот

Среди стран, которые искали информацию о заводе "Азовсталь": Украина (уровень интереса — 100), Литва (31), Латвия (12), Черногория (11), Чехия (11) и Словакия (11). Также активный интерес к теме проявили на Кипре, в Польше, Хорватии, Молдове, Эстонии, Сербии, Италии, Португалии, Словении, Боснии и Герцеговине, Румынии, Грузии, Болгарии, Испании, Швейцарии и Австрии.

Отметим, что повышенная активность поиска информации о событиях на "Азовстали" образовалась после заявления фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка с призывом спасти Мариуполь и "Азовсталь". Организаторы Евровидения могли дисквалифицировать украинский коллектив за эту фразу, однако, в ходе конкурса стало известно, что этого не произойдет, поскольку призыв музыкантов "носил гуманитарный характер".

Напомним, что в ночь на 15 мая группа "Kalush Orchestra" выиграла Евровидение-2022. Украинцы получили 439 баллов от зрителей и 192 балла от судей. По результатам судейского голосования Украина оказалась на четвертом месте, однако зрительское голосование сделало украинскую группу победителем. На втором месте в итоговой таблице оказался представитель Великобритании Сэм Райдер, а замкнула тройку лидеров испанская певица Шанель.

Ранее Фокус анализировал ситуацию с освобождением украинских военных из заблокированного Мариуполя. Эвакуация с территории металлургического комбината "Азовсталь" тяжелораненых бойцов может начаться в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, речь идет о лежачих защитниках, а таких 38 человек.