У Google зріс інтерес до заводу "Азовсталь" після заяви Kalush на "Євробачення" (відео)

Фраза фронтмена гурту Kalush Orchestra із закликом урятувати захисників Маріуполя спровокувала сплеск інтересу до теми у світі.

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У системі Google Trends підмічено підвищений інтерес до маріупольського заводу "Азовсталь".

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Після виступу українського гурту Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022 користувачі у всьому світі почали шукати інформацію про завод, на якому триває опір українських військових російським окупантам.

Сплеск активності до цього запиту зріс приблизно опівночі, коли система зафіксувала 100% інтересу до цієї теми.

Фото: Скриншот

Серед країн, які шукали інформацію про завод "Азовсталь": Україна (рівень інтересу — 100), Литва (31), Латвія (12), Чорногорія (11), Чехія (11) та Словаччина (11). Також активний інтерес до теми виявили на Кіпрі, Польщі, Хорватії, Молдові, Естонії, Сербії, Італії, Португалії, Словенії, Боснії та Герцеговині, Румунії, Грузії, Болгарії, Іспанії, Швейцарії та Австрії.

Зазначимо, що підвищена активність пошуку інформації про події на "Азовсталі" утворилася після заяви фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка із закликом врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Організатори Євробачення могли дискваліфікувати український колектив за цю фразу, однак під час конкурсу стало відомо, що цього не станеться, оскільки заклик музикантів "мав гуманітарний характер".

Нагадаємо, що в ніч на 15 травня гурт Kalush Orchestra виграв Євробачення-2022. Українці отримали 439 балів від глядачів та 192 бали від суддів. За результатами суддівського голосування Україна опинилася на четвертому місці, проте голосування глядачів зробило українську групу переможцем. На другому місці у підсумковій таблиці опинився представник Великобританії Сем Райдер, а замкнула трійку лідерів іспанська співачка Шанель.

Раніше Фокус аналізував ситуацію зі звільненням українських військових із заблокованого Маріуполя. Евакуація з території металургійного комбінату "Азовсталь" тяжко поранених бійців може розпочатися найближчим часом. Про це заявила віце-прем’єрка Ірина Верещук. За її словами, йдеться про лежачих захисників, а таких 38 людей.