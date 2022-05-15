Kalush Оrchestra перемогли на "Євробаченні-2022"

Українці отримали 439 балів від глядачів та 192 бали від суддів.

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За результатами фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2022" переможцями стали Kalush Orchestra з 631 балом. Пряму трансляцію можна було дивитися на UA:Перший.

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Трійка переможців має такий вигляд:

1 місце — Kalush Orchestra: 192 бали від суддів та 439 балів від глядачів;

2 місце — Великобританія: 283 балів від суддів та 183 бали від глядачів;

3 місце — Іспанія: 231 бал від суддів та 228 балів від глядачів.

За результатами суддівського голосування Україна опинилася на четвертому місці, проте глядацьке голосування зробило український гурт переможцем.

Деякі конкурсанти після своїх виступів підтримали Україну. Учасниці з Ісландії побажали миру нашій країні, а представник Німеччини Малік Харріс під час виступу був з гітарою, на якій на жовто-синьому тлі написано "Peace".

Kalush Orchestra запам'яталися не тільки своїм виступом, а й закликом до світової спільноти врятувати Азовсталь. Після Заклику гурту запит Azovstal в Google Trends значно виріс.

Організатори конкурсу згодом заявили, що заява представників України має гуманітарний, а не політичний характер, тому Kalush Orchestra не дискваліфікували.

Нагадаємо, що раніше Фокус у своєму матеріалі розбирався, у кого які шанси перемогти на "Євробаченні-2022".