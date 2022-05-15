ЗС РФ вперше атакували "Азовсталь" запальними або фосфорними бомбами, — радник мера

Температура горіння скинутих за завод у Маріуполі боєприпасів досягає 2000-2500 градусів за Цельсієм. При цьому зупинити горіння практично неможливо.

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Російські окупанти продовжують бомбардування заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Цього разу вони застосували запальні чи фосфорні боєприпаси, заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Чиновник зазначив, що окупанти вперше застосували так звані запальні чи фосфорні снаряди. Температура горіння скинутих за завод у Маріуполі боєприпасів досягає 2000-2500 градусів за Цельсієм, при цьому зупинити спалах практично неможливо.

"Самі окупанти стверджують, що було застосовано запальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Пекло зійшло на землю. В "Азовсталі". Неймовірно як тримаються наші захисники. Ми всі у неповоротному боргу у них", — заявив Петро Андрющенко.

[ + – ] ЗС РФ продовжує бомбардування "Азовсталі"

Зазначимо, що бої у Маріуполі продовжуються з першого дня російського військового вторгнення. Окупанти змогли блокувати місто, тоді як українські військові ведуть оборону на території заводу "Азовсталь".

Раніше Фокус розповідав, що рідні захисників "Азовсталі" звернулися до Китаю по допомогу в евакуації. Українці вважають, що лідер КНР Сі Цзіньпін може вплинути на рішення президента РФ Володимира Путіна як економічний партнер.

Представники України на "Євробаченні-2022", гурт Kalush Orchestra у прямому ефірі "Євробачення" прокричали "Рятуйте "Азовсталь!". заклик містив у собі гуманітарний посил, а не політичний, тому правила конкурсу не були порушені.

Також ми зазначали, що в Google зріс інтерес до заводу "Азовсталь" після заяви Kalush на "Євробаченні". Фраза фронтмена гурту Kalush Orchestra із закликом урятувати захисників Маріуполя спровокувала сплеск інтересу до теми у світі.