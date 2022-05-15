Під контролем України залишилося 10% Луганської області, — голова ОВА

За словами Сергія Гайдая, у середині березня російські війська контролювали майже 70% регіону.

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Під контролем України залишаються лише 10% території Луганської області. Ще не окуповані околиці Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, а також села-сателіти, Горська громада, а також територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "Сьогодні".

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Він зазначив, що з початку вторгнення російської армії у 2014 році було окуповано приблизно 30% території області, а на початку активної фази війни після 24 лютого ЗСУ провели тактичний відступ, щоб не розтягувати лінію фронту та не зазнати поразки.

"Тактика обрана правильно, тому що два з половиною місяці російські війська не можуть пройти Луганську область", — пояснив голова ОВА.

У середині березня Гайдай зазначав, що російські війська окупували приблизно 70% Луганської області.

Цілі російських військ

За словами Гайдая, ворог обстрілює всю територію Луганської області та просувається з боку Попасної, а в Сєвєродонецьку зібралася велика кількість військ. Найнебезпечнішими залишається північнодонецьке спрямування, а також прорив із боку Попасної та Білогорівки.

Російські війська намагатимуться відрізати по трасі Лисичанськ — Бахмут і взяти під контроль усю територію області.

Глава ОВА зазначив, що нацгвардійці тримають лінію оборони на околиці Рубіжного. Бої точаться вже в селах-сателітах Сєвєродонецька.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника глави МВС України Вадима Денисенка, у Харківській області українські захисники незабаром вийдуть до кордонів із Росією. Жителі звільнених територій повертаються, але все ж таки небезпека поки не минула. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська регулярно обстрілюють такі населені пункти, як Руські Тишки, Тернова та Петрівка.

Нагадаємо, що щоб не пустити противника, ЗСУ знищили захоплені військовими РФ залізничні мости біля Сєверодонецька та Лисичанська. Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, що ЗСУ підірвали ключову ділянку залізниці між містами Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Цю ділянку використовували окупанти.