Под контролем Украины остались 10% Луганской области, — глава ОВА

По словам Сергея Гайдая, в середине марта российские войска контролировали около 70% региона.

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Под контролем Украины остаются только 10% территории Луганской области. Еще не оккупированы окраины Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, а также села-сателлиты, Горская община, а также территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью "Настоящему времени".

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Он отметил, что с начала вторжения российской армии в 2014 году было оккупировано порядка 30% территории области, а в начале активной фазы войны, после 24 февраля, ВСУ провели тактическое отступление, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение.

"Тактика выбрана верно, потому что два с половиной месяца российские войска не могут пройти Луганскую область", — объяснил глава ОВА.

В середине марта Гайдай отмечал, что российские войска оккупировали примерно 70% Луганской области.

Цели российских войск

По словам Гайдая, враг обстреливает всю территорию Луганской области и продвигается со стороны Попасной, а в Северодонецке скопилось большое количество войск. Самыми опасными остается северодонецкое направление, а также прорыв со стороны Попасной и Белогоровки.

Российские войска будут пытаться отрезать по трассе Лисичанск — Бахмут и взять под контроль всю территорию области.

Глава ОВА отметил, что нацгвардейцы держат линию обороны на окраине Рубежного. Бои идут уже в селах-сателлитах Северодонецка.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, в Харьковской области украинские защитники скоро выйдут к границам с Россией. Жители освобожденных территорий возвращаются, но все же опасность пока не миновала. По данным Генштаба ВСУ, российские войска регулярно обстреливают такие населенные пункты, как Русские Тишки, Терновая и Петровка.

Напомним, что дабы не пустить противника, ВСУ уничтожили захваченные военными РФ железнодорожные мосты возле Северодонецка и Лисичанска. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что ВСУ подорвали ключевой участок железной дороги между городами Северодонецк и Лисичанск. Этот участок использовали оккупанты.