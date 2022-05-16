ВС РФ не прекращают наступление на Донбассе, за сутки отбито 17 атак, — Генштаб ВСУ
По данным военного командования, подразделениям ПВО за день удалось ликвидировать 11 воздушных целей, в том числе вертолеты Ка-52 и Ми-28.
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ВС РФ активизировались на Донецком направлении, пытаясь штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины. За сутки украинские военнослужащие отбили 17 атак врага и уничтожили несколько единиц боевой техники. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 16 мая.
ВС РФ не прекращают наступательные действия на Востоке Украины, обстреливая позиции Вооруженных Сил Украины из различного вооружения. Также оккупанты стараются не допустить выхода ВСУ к государственной границе с Россией. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
На Сиверском направлении ВС РФ в Брянской и Курской областях усилили контроль участка госграницы и стараются удержать подразделения Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в качестве резерва на Донбасс.
На Славянском направлении активных действий также не зафиксировано. На Донецком направлении ВС РФ обстреливали позиции ВСУ со всего имеющегося в наличии оружия, включая авиацию. Из тяжелой артиллерии оккупанты вели огонь по гражданским объектам инфраструктуры в Долгеньком, Русских Тишках, Терновой и Петровке. Используя БПЛА "Орлан-10" российские военнослужащие проводили аэроразведку в районе Изюма.
На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях ВС РФ продолжают осуществлять наступление, а на Авдеевском — оккупанты были вынуждены отступить на ранее занятые позиции после боестолкновения с ВСУ. На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий не велось, а россияне только обстреливали позиции украинской армии.
На Южнобужском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии и минометов также вели огонь по подразделениям ВСУ. В районе населенного пункта Чернобаевка украинская армия нанесла удар по позициям врага, в результате чего оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники.
Как отмечают в Генштабе, в течение минувших суток подразделения ППО уничтожили 11 воздушных целей:
- два вертолета — Ка-52 и Ми-28;
- семь БПЛА оперативно-тактического уровня;
- две крылатые ракеты.
На территории Донбасса, по данным командования, ВС РФ осуществили 17 атак на позиции ВСУ и также понесли потери:
- 3 танка;
- артиллерийская система;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- бронированный автомобиль.
Напомним, на сегодняшний день Украина контролирует только 10% Луганской области. По словам главы военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, после 24 февраля ВСУ пришлось осуществить тактическое отступление, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение.
Также сообщалось, что ВСУ уничтожили захваченные ж/д мосты в районе Северодонецка и Лисичанска.