ВС РФ не прекращают наступление на Донбассе, за сутки отбито 17 атак, — Генштаб ВСУ

По данным военного командования, подразделениям ПВО за день удалось ликвидировать 11 воздушных целей, в том числе вертолеты Ка-52 и Ми-28.

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ВС РФ активизировались на Донецком направлении, пытаясь штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины. За сутки украинские военнослужащие отбили 17 атак врага и уничтожили несколько единиц боевой техники. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 16 мая.

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ВС РФ не прекращают наступательные действия на Востоке Украины, обстреливая позиции Вооруженных Сил Украины из различного вооружения. Также оккупанты стараются не допустить выхода ВСУ к государственной границе с Россией. На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Сиверском направлении ВС РФ в Брянской и Курской областях усилили контроль участка госграницы и стараются удержать подразделения Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в качестве резерва на Донбасс.

На Славянском направлении активных действий также не зафиксировано. На Донецком направлении ВС РФ обстреливали позиции ВСУ со всего имеющегося в наличии оружия, включая авиацию. Из тяжелой артиллерии оккупанты вели огонь по гражданским объектам инфраструктуры в Долгеньком, Русских Тишках, Терновой и Петровке. Используя БПЛА "Орлан-10" российские военнослужащие проводили аэроразведку в районе Изюма.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях ВС РФ продолжают осуществлять наступление, а на Авдеевском — оккупанты были вынуждены отступить на ранее занятые позиции после боестолкновения с ВСУ. На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий не велось, а россияне только обстреливали позиции украинской армии.

На Южнобужском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии и минометов также вели огонь по подразделениям ВСУ. В районе населенного пункта Чернобаевка украинская армия нанесла удар по позициям врага, в результате чего оккупанты понесли потери среди личного состава и боевой техники.

Как отмечают в Генштабе, в течение минувших суток подразделения ППО уничтожили 11 воздушных целей:

два вертолета — Ка-52 и Ми-28;

семь БПЛА оперативно-тактического уровня;

две крылатые ракеты.

На территории Донбасса, по данным командования, ВС РФ осуществили 17 атак на позиции ВСУ и также понесли потери:

3 танка;

артиллерийская система;

6 единиц боевой бронированной техники;

бронированный автомобиль.

[ + – ] ВСУ отбили 17 атак российской армии на Донбассе [ + – ] ВСУ отбили 17 атак российской армии на Донбассе

Напомним, на сегодняшний день Украина контролирует только 10% Луганской области. По словам главы военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, после 24 февраля ВСУ пришлось осуществить тактическое отступление, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили захваченные ж/д мосты в районе Северодонецка и Лисичанска.