ВС РФ сосредоточатся на захвате Северодонецка, — Институт изучения войны ISW (фото)

По данным американских аналитиков, оккупанты могут сократить продвижение из Изюма к Славянску, а также отказаться от выхода на административные границы Донецкой области.

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ВС РФ в ближайшее время сосредоточат усилия на попытке полного захвата прифронтового Северодонецка. Об этом говорится в свежем отчете Института исследования войны ISW.

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По данным аналитиков, из-за неуспешного наступления российская армия, вероятно, откажется от идеи выхода на административные границы Донецкой области. Вместо этого, как отмечают в ISW, ВС РФ сосредоточатся на захвате Северодонецка и окружении украинской военной группировки на этом направлении.

Под ударом, согласно отчету Института, также может оказаться Лисичанск, который российские подразделения продолжают обстреливать из тяжелого вооружения. Активные боевые действия 15 мая проходили в 4 км к северо-востоку и 5 км к юго-западу от Северодонецка, и на участке автомобильной дороги Лисичанск-Бахмут.

"Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец в районе Кременной могут сместить российские операции по окружению (украинской группировки — ред.) дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким направлениям. ВС РФ также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма из-за медленных темпов наступательной операции", — утверждают аналитики в своем отчете.

По данным ISW, у российской армии закончились боеспособные резервисты, из-за чего военное командование формирует батальонные тактические группы из различных подразделений, включая пророссийских боевиков ОРДЛО и бойцов из частных военных компаний. Аналитики предполагают, что в ближайшее время ВС РФ также могут окончательно уйти с Харьковского направления, чтобы все силы сконцентрировать на окружении ВСУ на Северодонецком направлении и выходе на админграницы Луганской области.

[ + – ] ВС РФ сосредоточатся на захвате Северодонецка, - Институт ISW

Напомним, ВС РФ не прекращают наступательные действия на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, в течение суток в Донецкой и Луганской областях отбито 17 вражеских атак, в ходе которых оккупационная армия понесла потери среди личного состава и техники.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ вышли к государственной границе Украины в Харьковской области. Успешное проведение спецоперации бойцами 127-й бригады территориальной обороны подтвердили в Министерстве обороны.