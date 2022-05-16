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Разгром ВС РФ при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны, — NYT

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Северский Донец форсирование атака ВС РФ потери оккупанты ВСУ артиллерия
ВС РФ могли потерять до 500 военных при форсировании Северского Донца

По данным журналистов, ВСУ удалось ликвидировать около 485 российских военных и свыше 80 единиц боевой техники.

Уничтожение подразделения ВС РФ при попытке форсирования Северского Донца является одним из самых смертоносных эпизодов российско-украинской войны. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

По оценке журналистов, которые также проанализировали официальные отчеты силовых ведомств Украины, в результате ликвидации подразделения ВС РФ при форсировании Северского Донца потери россиян составляют свыше 400 военнослужащих.

В статье сказано, что масштабы военной катастрофы России на Донбассе прорываются сквозь "информационный пузырь Кремля", а ситуацию усугубляют российские блогеры, которые массово публикуют информацию об успехе Москвы на данном направлении.

"Комментарии этих широко читаемых блогеров могут усилить растущие сомнения в России относительно перспектив России в этой войне и компетентности российского военного руководства. Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько понтонных мостов, а также ликвидировала большую концентрацию российских войск и техники вокруг реки", — утверждают авторы статьи.

Успешную операцию Вооруженных Сил Украины возле Северского Донца также анализировал Институт изучения войны ISW, который предполагал, что вследствие артиллерийского огня могли быть убиты и ранены до 486 российских солдат. Помимо этого, как предполагали аналитики, украинской армии удалось уничтожить свыше 80 единиц боевой техники. Большие потери, по данным ISW, понесла 74-я мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии.

"Если оценки о том, что сотни солдат были убиты или ранены, окажутся точными, это будет одно из самых смертоносных известных сражений войны", — подытожили в The NYT.

Северский Донец форсирование атака ВС РФ потери оккупанты ВСУ артиллерия
ВС РФ могли потерять до 500 военных при форсировании Северского Донца
Фото: InformNapalm
Северский Донец форсирование атака ВС РФ потери оккупанты ВСУ артиллерия
ВС РФ могли потерять до 500 военных при форсировании Северского Донца

Напомним, подразделения ВСУ в Харьковской области провели успешную операцию и вышли на участок государственной границы. По данным министерства обороны Украины, контрнаступление на этом направлении проводили бойцы 127-й бригады теробороны.

Также сообщалось, что ВС РФ могут уйти с Харьковского направления и сосредоточиться на захвате Северодонецка. Институт изучения войны ISW утверждает, что наступление российской армии на Донбассе замедлилось, что может вынудить Москву отказаться от затеи выхода на административные границы Донецкой области.