Разгром ВС РФ при форсировании Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов войны, — NYT

По данным журналистов, ВСУ удалось ликвидировать около 485 российских военных и свыше 80 единиц боевой техники.

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Уничтожение подразделения ВС РФ при попытке форсирования Северского Донца является одним из самых смертоносных эпизодов российско-украинской войны. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

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По оценке журналистов, которые также проанализировали официальные отчеты силовых ведомств Украины, в результате ликвидации подразделения ВС РФ при форсировании Северского Донца потери россиян составляют свыше 400 военнослужащих.

В статье сказано, что масштабы военной катастрофы России на Донбассе прорываются сквозь "информационный пузырь Кремля", а ситуацию усугубляют российские блогеры, которые массово публикуют информацию об успехе Москвы на данном направлении.

"Комментарии этих широко читаемых блогеров могут усилить растущие сомнения в России относительно перспектив России в этой войне и компетентности российского военного руководства. Спутниковые снимки показывают, что украинская артиллерия разрушила несколько понтонных мостов, а также ликвидировала большую концентрацию российских войск и техники вокруг реки", — утверждают авторы статьи.

Успешную операцию Вооруженных Сил Украины возле Северского Донца также анализировал Институт изучения войны ISW, который предполагал, что вследствие артиллерийского огня могли быть убиты и ранены до 486 российских солдат. Помимо этого, как предполагали аналитики, украинской армии удалось уничтожить свыше 80 единиц боевой техники. Большие потери, по данным ISW, понесла 74-я мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии.

"Если оценки о том, что сотни солдат были убиты или ранены, окажутся точными, это будет одно из самых смертоносных известных сражений войны", — подытожили в The NYT.

[ + – ] ВС РФ могли потерять до 500 военных при форсировании Северского Донца Фото: InformNapalm [ + – ] ВС РФ могли потерять до 500 военных при форсировании Северского Донца

Напомним, подразделения ВСУ в Харьковской области провели успешную операцию и вышли на участок государственной границы. По данным министерства обороны Украины, контрнаступление на этом направлении проводили бойцы 127-й бригады теробороны.

Также сообщалось, что ВС РФ могут уйти с Харьковского направления и сосредоточиться на захвате Северодонецка. Институт изучения войны ISW утверждает, что наступление российской армии на Донбассе замедлилось, что может вынудить Москву отказаться от затеи выхода на административные границы Донецкой области.