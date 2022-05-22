В Енергодарі партизани підірвали самопроголошеного "мера" міста

Законний мер міста Дмитро Орлов повідомив, що Андрія Шевчика та його охоронців госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

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У тимчасово окупованому російськими військами Енергодарі невідомі підірвали самопроголошеного мера Андрія Шевчика. Про це повідомив законний мер міста Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі.

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"Інтернет-ресурсами поширюється інформація про вибух, який вранці 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження, що під час вибуху отримали поранення самопроголошений глава "народної адміністрації" Шевчик та його охоронці. Їх госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості", — зазначив голова міста.

За словами Орлова, ніхто з мешканців будинку під час вибуху не постраждав.

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"З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта і вдарили точно і прицільно", — додав Дмитро Орлов.

Зокрема інформацію про вибух у будинку російського колаборанта підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко.

"На вул. Курчатова 38, де жив зрадник України, гауляйтер Енергодара Шевчик, стався вибух газу. Так званий "мер" отримав численні поранення", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, у березні 2022 російські війська окупували український Енергодар і викрали чинного мера міста Дмитра Орлова, якого змусили записати відео із сумнівним текстом. 27 березня депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик проголосив себе головою так званої "ради самоорганізації міста".

Також Фокус писав про те, що в Енергодарі російські окупанти почали вводити свою валюту. У магазинах міста продають товари за російські рублі.