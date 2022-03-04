"Не провокуйте російських військових". Мер Енергодара записав відеозвернення

У мережі поширилося відео, на якому Дмитро Орлов читає текст з аркуша, часто відводить погляд від камери та виглядає пригніченим.

Російські окупанти захопили територію Запорізької атомної електростанції, яка вважається найбільшою у Європі. Війська РФ контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію. Про це повідомила пресслужба Держінспекції з ядерного регулювання.

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"Адмінкорпус ЗАЕС і прохідна на станцію перебувають під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках і забезпечувати стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі", — йдеться у заяві Держінспекції. Повідомляється, що серед воїнів ЗСУ є загиблі та поранені.

Російські війська обстріляли майданчики ЗАЕС, після чого на території сталася пожежа. Співробітники ДСНС України пожежу ліквідували.

Після захоплення військами РФ Запорізької АЕС місцевий мер Дмитро Орлов виклав відео, на якому просить місцеве населення не провокувати російських військових. Мер читає текст з аркуша та виглядає пригніченим.

"У мирне населення постріли не здійснювалися, якщо й здійснювалися, то холостими патронами. Пострілів у житлові квартали не було. Жертв і поранених серед неозброєного населення немає. Закликаю мирне населення не провокувати військових збройних сил РФ", — прочитав Орлов.

Проте ще буквально вчора мер Енергодара заявляв, що окупанти стріляють по мирному населенню та опублікував відео удару російських військ по одній зі шкіл міста та церкви, що горить.

В Енергоатомі повідомили, що нещодавній виступ Орлова, судячи з усього, був записаний під дулом автомата. Пресслужба відомства попередила, що подібні відеоролики можуть з'являтись і від імені інших людей, яких окупанти утримують в адміністративній будівлі керівника ЗАЕС.

[ + – ] На сторінці у Facebook Дмитро Орлов приблизно о 2-й годині ночі опублікував відео з вимогою до військ РФ припинити обстріл АЕС.

Нагадаємо, що, на думку авторів Forbes, Путін може перетворити українські АЕС на зброю. Влада РФ може розглядати перетворення України на зону відчуження як один зі способів отримати таку необхідну зону безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежа на ЗАЕС згашена, а майданчик навколо станції знаходиться під контролем російських військ. За даними Держінспекції ядерного регулювання, усі енергоблоки АЕС у працездатному стані.