"Не провоцируйте российских военных". Мэр Энергодара записал видеообращение

В сети распространилась видео, на котором Дмитрий Орлов читает текст с листа, часто отводит взгляд от камеры и выглядит угнетенным.

Российские оккупанты захватили территорию Запорожской атомной электростанции, которая считается крупнейшей в Европе. Войска РФ контролируют админздания и проход на станцию. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по ядерному регулированию.

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"Админкорпус ЗАЭС и проходная на станцию находятся под контролем оккупантов. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках и обеспечивать стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон в норме", — говорится в заявлении Госинспекции. Сообщается, что среди воинов ВСУ есть погибшие и раненые.

Российские войска обстреляли площадки ЗАЭС, после чего на территории произошел пожар. Сотрудники ГСЧС Украины пожар ликвидировали.

После захвата войсками РФ Запорожской АЭС местный мэр Дмитрий Орлов выложил видео, на котором он просит местное население не провоцировать российских военных. Мэр читает текст с листа и выглядит угнетенным.

"В мирное население выстрелы не производились, если и производились, то холостыми патронами. Выстрелов в жилые кварталы не было. Жертв и раненых среди невооруженного населения нет. Призываю мирное население не провоцировать военных вооруженных сил РФ", — прочитал Орлов.

Однако еще буквально вчера мэр Энергодара заявлял, что оккупанты стреляют по мирному населению и опубликовал видео удара российских войск по одной из школ города и горящей церкви.

В Энергоатоме сообщили, что недавнее выступление Орлова, судя по всему, было записано под дулом автомата. Пресс-служба ведомства предупредила, что подобные видеоролики могут появляться и от имени других людей, которых оккупанты удерживают в административном здании руководителя ЗАЭС.

[ + – ] На странице в Facebook Дмитрий Орлов примерно в 2 часа ночи опубликовал видео с требованием к войскам РФ прекратить обстрелы АЭС.

Напомним, что, по мнению авторов Forbes, Путин может превратить украинские АЭС в оружие. Власти РФ могут рассматривать превращение Украины в зону отчуждения как один из способов получить столь необходимую зону безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что пожар на ЗАЭС потушен, а площадка вокруг станции находится под контролем российских войск. По данным Госинспекции ядерного регулирования, все энергоблоки АЭС в работоспособном состоянии.