В Україні вже загинуло стільки військових РФ, скільки в Афганістані за 9 років, — британська розвідка

Погана тактика, обмежена підтримка з повітря, нестача гнучкості та командний підхід, що веде до повторення помилок, спричинили такі високі втрати.

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Втрати російської армії за перші три місяці з початку масштабного вторгнення в Україну, ймовірно, можна порівняти з втратами за всі дев'ять років війни в Афганістані. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

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"Погана тактика, обмежена підтримка з повітря, недолік гнучкості та командний підхід, що веде до повторення помилок, — все це і стало причиною багатьох втрат особового складу", — заявили в Міноборони Великобританії, зазначивши, що статистика загиблих у лавах ЗС РФ продовжує зростати в міру наступу на Донбасі.

Російська армія вже три місяці веде повномасштабну війну в Україні. Радянське вторгнення до Афганістану тривало з грудня 1979 по лютий 1989 року.

Статистика офіційних втрат в Афганській війні — близько 15 тисяч солдатів. У березні старше військове командування НАТО оцінювало, що за один місяць Росія могла втратити до 15 тис. військових в Україні.

За підрахунками Генерального штабу ЗС України станом на 23 травня, загинуло вже 29 200 російських військовослужбовців.

Російське військове командування не публікує статистики своїх втрат.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ЗС РФ протягом одного тижня. Лише за добу угруповання Об'єднаних сил ліквідувало 6 російських танків, 10 одиниць бронетехніки.