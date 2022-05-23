В Украине уже погибло столько военных РФ, сколько в Афганистане за 9 лет, — британская разведка

Плохая тактика, ограниченная поддержка с воздуха, недостаток гибкости и командный подход, который ведет к повторению ошибок, стали причиной столь высоких потерь.

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Потери российской армии за первые три месяца с начала масштабного вторжения в Украину, вероятно, сопоставимы с потерями за все девять лет войны в Афганистане. Об этом сообщает британское Министерство обороны.

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"Плохая тактика, ограниченная поддержка с воздуха, недостаток гибкости и командный подход, который ведет к повторению ошибок, — все это и стало причиной столь многих потерь личного состава", — заявили в Минобороны Великобритании, отметив, что статистика погибших в рядах ВС РФ продолжает расти по мере наступления на Донбассе.

Российская армия уже на протяжении трех месяцев ведет полномасштабную войну в Украине. Советское вторжение в Афганистан продолжалось с декабря 1979 по февраль 1989 года.

Статистика официальных потерь в Афганской войне — порядка 15 тыс солдат. В марте старшее военное командование НАТО оценивало, что только за один месяц Россия могла потерять до 15 тыс. военных в Украине.

Согласно подсчетам Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 23 мая, погибли уже 29 200 российских военнослужащих.

Российское военное командование не публикует статистику своих потерь.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ уничтожили свыше 200 единиц техники ВС РФ в течение одной недели. Только за сутки группировка Объединенных сил ликвидировала 6 российских танков, 10 единиц бронетехники.