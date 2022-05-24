РФ стягнула "Іскандери" до кордону з Україною та готує наступ на Запоріжжя, — Генштаб

За добу українські війська відбили 16 атак противника, найінтенсивніші бої йдуть недалеко від Лисичанська та Сєвєродонецька.

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Російські війська перемістили дивізіон ракетних комплексів "Іскандер-М" до Брестської області Білорусі на відстань до 50 кілометрів від кордону з Україною. Противник продовжує атакувати українські позиції на сході країни та готується до наступу d напрямку Запоріжжя. Таку інформацію станом на 6:00 24 травня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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Донбас

Слов'янський напрям — російські війська готуються відновити наступ, для його підтримки на півдні Ізюма розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії;

Донецький напрямок — противник сконцентрував свої сил для наступу з метою оточення Лисичанська та Сєвєродонецька з метою виходу на адміністративний кордон Луганської області;

Лиманський напрямок — українські військові не відкидають спроби форсування військами РФ річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії;

Сєвєродонецький напрямок — противник веде штурм у напрямку Тошківки й Устинівки;

Бахмутський напрямок — російські війська покращили позиції в районі населеного пункту Василівка;

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський напрями — окупанти вели вогонь по підрозділах Збройних сил України із застосуванням артилерії та авіації.

Інші регіони

Волинський і Поліський напрями — окремі підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують прикривати ділянку кордону з Україною в Брестській і Гомельській областях;

Сіверський напрямок — противник продовжує посилювати прикриття кордону в Брянській і Курській областях та проводити дії для недопущення переміщення українських військ на інші напрямки. Російські війська проводять інженерне обладнання позицій у районах пункту пропуску Погар і населеного пункту Случовськ Брянської області. Сили РФ завдали авіаудару по позиціях українських військових у Білопіллі Сумської області;

Харківський напрямок — війська держави-агресора зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і покращенні свого тактичного становища. ЗС РФ ведуть штурмові дії, щоб закріпитися на західній і північній околицях населеного пункту Тернова;

Запорізький напрямок — окупанти посилюють угруповання військ, щоб відновити наступ у напрямку Василівка — Кам'янське, проводять перегрупування;

Південнобузький напрямок — противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів;

Криворізький і Миколаївський напрямок — російські війська продовжують артилерійські обстріли позицій українських Збройних сил;

Чорноморська й Азовська операційні зони — ситуація суттєво не змінилася;

У Чорноморській і Азовській операційних зонах обстановка істотних змін не зазнала.

Інші події

Російські війська продовжують наступати на сході України, ведуть інтенсивний вогонь по всій лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій спостерігається в Донецькому операційному районі, неподалік від Лисичанська та Сєвєродонецька;

Загроза авіа- та ракетних ударів по об'єктах на території України з території Білорусі зростає. Війська РФ перемістили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від кордону з Україною;

Росіяни продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих територій, соціально-економічна ситуація на півдні та сході України погіршується;

За добу на Донецькому та Луганському напрямах ЗСУ відбили 16 атак супротивника, знищили 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки й один автомобіль;

Українські війська знищили 6 безпілотників, одну крилату ракету та 30 бойових броньованих машин.

Нагадаємо, раніше австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що українським військам вдалося сповільнити поступ супротивника в районі Попасної.

Також ми писали, що українські партизани в тимчасово окупованому Мелітопольському районі пошкодили російський бронепоїзд.