"Прийшло підкріплення": ЗСУ уповільнили просування військ РФ у районі Попасної (карта)

Військовий аналітик Том Купер пише, що російські війська не зможуть штурмувати Бахмут. Натомість вони зосередяться на спробі оточення ЗСУ в Лисичанську-Сєвєродонецьку.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер у звіті за 21-23 травня вказує на призупинення наступу ЗС РФ у Попасній, спробу ЗСУ атакувати Вовчанськ у Харківській області та полк "Азов".

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ЗСУ підтягнули зміцнення до району Попасної

Як пише аналітик, найгірше в районі Попасної вже позаду. Просування було уповільнено, що означає перекидання в район вирви значних сил ЗСУ на підкріплення. Імовірно, серед них була й більша частина 10-ої гірничоштурмової бригади з Івано-Франківська.

Українські військові змогли зберегти укріплення на північ від Володимирівки та північної частини Трипілля. Російські десантники просунулися на північ. Бої ведуться між Білогорівкою та Василівкою. Ймовірно, пише Купер, Василівка захоплена окупантами.

[ + – ] Ситуація навколо Попасної

Аналітик вважає, що якби в Кремлі краще координували свої дії в районі Попасної, а численні спроби форсування Сіверського Донця були б успішними, то вони б змогли оточити українські сили оборони в районі Сєвєродонецька-Лисичанська вже зараз. Проте прорив із Попасної запізнився майже на два тижні.

У військ РФ недостатньо сил для захоплення Бахмута

Далі Купер пише, що деякі оцінки про подальше просування військ із Попасної на Бахмут неправильні. Російські війська не мають сил для початку штурму сильно захищеного міста, яке охороняють дві бригади ЗСУ.

"Навіть якщо кинути всі можливі підкріплення в район Попасної, вони просто не мають військ для початку чергового штурму", — резюмує Купер.

Тому, за оцінкою експерта, навіть Путін не настільки божевільний чи некомпетентний, щоб наказати йти на Бахмут до "вирішення ситуації" в районі Сєвєродонецька-Лисичанська. Там країна-агресор зосередила близько 15-ти батальйонно-тактичних груп.

Російські війська просуваються північ, на Лисичанськ і північний захід у бік Серебрянки-Білогорівки. Під контролем ворога перебуває Олександропілля та південно-західна частина Комишувахи із залізничною гілкою.

[ + – ] Олександропілля та південь Комишувахи під контролем військ РФ

Водночас Купер зазначає, що ситуація в районі Попасної залишатиметься вкрай важкою. Російське командування відправляє в той район велику кількість підкріплення. Одна з танкових колон була завдовжки 11 км.

Сєвєродонецьк блоковано з трьох сторін

Сєвєродонецьк перебуває під сильним тиском проросійських бойовиків і військ РФ. 20 або 21 травня ЗС РФ обстріляли міст із міномета, що сполучає місто з Лисичанськом. Здавалося, що це зробили ЗСУ, щоб відходити із Сєвєродонецька. Проте пізніше стало відомо, що 4-а бригада швидкого реагування Нацгвардії разом із 24-ою бригадою знайшли міномет, який пошкодив міст, і знищили його. Це був 240-мм "Тюльпан".

Війська РФ штурмують Пурдівку й Олександрівку (Луганська область). Після наведення переправи війська РФ просуваються між Вороновим і Сєвєродонецьком.

[ + – ] Приблизне просування військ РФ

Лиман на Донеччині також блокований із трьох сторін після захоплення РФ Дробишевого. По місту завдають авіаційних ударів.

[ + – ] Ситуація навколо Лимана

Російська контратака на Харківщині видихнулася

Спроба російських військ контратакувати українські сили на північ від Старого Салтова видихнулася при спробі знову захопити Тернову. Тим часом ЗСУ намагаються відновити атаку в бік Вовчанська на схід.

[ + – ] ЗС РФ спробували контратакувати Тернове, проте безуспішно

Аналітик зазначає, що щось відбувається в районі між Вернопіллем та Бражківкою, проте складно зрозуміти, що саме. Йдуть бої за Довгеньке. Через російські атаки на Олександрівку (в районі Святогірська, Донецька область) та захоплення Ярової ЗСУ відійшли до Студеня або навіть до Святогірська.

[ + – ] Наступ РФ у районі Святогірська

Полк "Азов" не нацисти

Тома Купера часто запитують, чи є полк "Азов" нацистами, про що постійно твердять у Москві? Відповідь у 2022 негативна. За останні 5 років полк зазнав такої самої трансформації, як і українська армія.

Оглядач пише, що справді полк був створений людьми з ультраправими ідеями та поглядами. На логотипі в них спірна символіка, про що постійно закидають у Кремлі.

Проте в історії полку важливу роль відіграв єврей, який і нині там служить. Більшість офіцерів і учасників підрозділу російськомовні та родом із таких самих районів України. З 2017 року Київ, як пише Купер, пішов на багато чого, щоб деполітизувати та викорінити неонацистів. Було запроваджено суворі перевірки біографічних даних і ретельний контроль під час навчання, а іноземці (приблизно з 20 країн), що служать у підрозділі, зобов'язані прийняти українське громадянство.

У результаті Купер пише, що деполітизація "Азова" досягла таких масштабів, що станом на 2022 рік колишні зв'язки з неонацистами фактично не мають значення.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ намагаються оточити сили ООС у Луганській області, щоб вийти на адміністративні кордони регіону.

Також повідомлялося, що із Севастополя вийшов "Адмірал Макаров" у напрямку на південь України. Через це загроза ракетних ударів у нашій країні зросла.