"Пришло подкрепление": ВСУ замедлили продвижение войск РФ в районе Попасной (карта)

Военный аналитик Том Купер пишет о том, что российские войска не смогут штурмовать Бахмут. Вместо этого они сосредоточатся на попытке окружения ВСУ в Лисичанске-Северодонецке.

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Австрийский военный аналитик Том Купер в отчете за 21-23 мая указывает на приостановку наступления ВС РФ в Попасной, попытке ВСУ атаковать Волчанск в Харьковской области и полке "Азов".

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ВСУ подтянули укрепление в район Попасной

Как пишет аналитик, худшее в районе Попасной уже позади. Продвижение было замедлено, что означает, переброску в район прорвы значительных сил ВСУ на подкрепление. Вероятно, что среди них была и большая часть 10-й горноштурмовой бригады из Ивано-Франковска.

Украинские военные смогли сохранить укрепления севернее Владимировки и северной части Триполья. Российские десантники продвинулись севернее. Бои ведутся между Белогоровкой и Васильевкой. Вероятно, пишет Купер, Васильевка захвачена оккупантами.

[ + – ] Ситуация вокруг Попасной

Аналитик считает, что если бы в Кремле лучше координировали свои действия в районе Попасной, а многочисленные попытки форсирования Северского Донца были бы успешными, то они бы смогли окружить украинские силы обороны в районе Северодонецка-Лисичанска уже сейчас. Однако прорыв из Попасной запоздал почти на две недели.

У войск РФ недостаточно сил для захвата Бахмута

Далее Купер пишет, что некоторые оценки о дальнейшем продвижении войск с Попасной на Бахмут неверны. У российских войск нет сил для начала штурма сильно защищенного города, который охраняют две бригады ВСУ.

"Даже если бросить все возможные подкрепления в район Попасной, у них просто нет войск для начала очередного штурма", — резюмирует Купер.

Поэтому по оценке эксперта, даже Путин не настолько безумен или некомпетентен. чтобы отдать приказ идти на Бахмут до "решения ситуации" в районе Северодонецка-Лисичанска. Там страна-агрессор сосредоточила около 15 батальонно-тактических групп.

Российские войска продвигаются на север, на Лисичанск и на северо-запад в направлении Серебрянка-Белогоровка. Под контролем врага находится Александрополье и юго-западная часть Камышевахи с железнодорожной веткой.

[ + – ] Александрополье и юг Камышевахи под контролем войск РФ

Вместе с тем Купер отмечает, что ситуация в районе Попасной будет оставаться крайне тяжелой. Российское командование отправляет в тот район большое количество подкрепления. Одна из танковых колонн была длиной 11 км.

Северодонецк блокирован с трех сторон

Северодонецк находится под сильным давлением пророссийских боевиков и войск РФ. 20 или 21 мая ВС РФ обстреляли мост из миномета, соединяющий город с Лисичанском. Казалось, что это сделали ВСУ, чтобы отходить из Северодонецка. Однако позже стало известно, что 4-я бригада быстрого реагирования Нацгвардии вместе с 24-й бригадой нашли миномет, который повредил мост, и уничтожила его. Это был 240-мм "Тюльпан".

Войска РФ штурмуют Пурдовку и Александровку (Луганская область). После наведения переправы, войска РФ продвигаются между Вороновым и Северодонецком.

[ + – ] Примерное продвижение войск РФ

Лиман в Донецкой области также блокирован с трех сторон после захвата РФ Дробышевого. По городу наносятся авиационные удары.

[ + – ] Ситуация вокруг Лимана

Российская контратака на Харьковщине выдохлась

Попытка российских войск контратаковать украинские силы севернее Старого Салтова выдохлась при попытке снова захватить Терновую. Тем временем ВСУ пытаются возобновить атаку в сторону Волчанска восточнее.

[ + – ] ВС РФ попытались контратаковать Терновое, однако безуспешно

Аналитик отмечает, что что-то происходит в районе между Вернопольем и Бражковкой, однако сложно понять, что именно. Идут бои за Долгенькое. Из-за российских атак на Александровку (в районе Святогорска, Донецкая область) и захвата Яровой, ВСУ отошли в Студенок или даже до Святогорска.

[ + – ] Наступление РФ в районе Святогорска

Полк "Азов" не нацисты

Том Купер часто задают вопрос, является ли полк "Азов" нацистами, о чем постоянно твердят в Москве? Ответ на 2022 отрицательный. За последние 5 лет полк претерпел такую же трансформацию, как и украинская армия.

Обозреватель пишет, что действительно, полк был создан людьми с ультраправыми идеями и взглядами. На логотипе у них спорная символика, что постоянно также забрасывается в Кремле.

Однако в истории полка важную роль сыграл еврей, который и ныне служит там. Большинство офицеров и участников подразделения русскоязычные и родом из таких же районов Украины. С 2017 года Киев, как пишет Купер, пошел на многое, чтобы деполитизировать и искоренить неонацистов. Были введены строгие проверки биографических данных и тщательный контроль во время обучения, а иностранцы (примерно из 20 стран), служащие в подразделении, обязаны принять украинское гражданство.

В итоге Купер пишет, что деполитизация "Азова" достигла таких масштабов, что по состоянию на 2022 год прежнее отношения с неонацистами фактически не имеют значения.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ пытаются окружить силы ООС в Луганской области, чтобы выйти на административные границы региона.

Также сообщалось, что из Севастополя вышел "Адмирал Макаров" по направлению на юг Украины. Из-за этого угроза ракетных ударов по нашей стране возросла.