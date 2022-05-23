"Пришло подкрепление": ВСУ замедлили продвижение войск РФ в районе Попасной (карта)
Военный аналитик Том Купер пишет о том, что российские войска не смогут штурмовать Бахмут. Вместо этого они сосредоточатся на попытке окружения ВСУ в Лисичанске-Северодонецке.
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Австрийский военный аналитик Том Купер в отчете за 21-23 мая указывает на приостановку наступления ВС РФ в Попасной, попытке ВСУ атаковать Волчанск в Харьковской области и полке "Азов".
ВСУ подтянули укрепление в район Попасной
Как пишет аналитик, худшее в районе Попасной уже позади. Продвижение было замедлено, что означает, переброску в район прорвы значительных сил ВСУ на подкрепление. Вероятно, что среди них была и большая часть 10-й горноштурмовой бригады из Ивано-Франковска.
Украинские военные смогли сохранить укрепления севернее Владимировки и северной части Триполья. Российские десантники продвинулись севернее. Бои ведутся между Белогоровкой и Васильевкой. Вероятно, пишет Купер, Васильевка захвачена оккупантами.
Аналитик считает, что если бы в Кремле лучше координировали свои действия в районе Попасной, а многочисленные попытки форсирования Северского Донца были бы успешными, то они бы смогли окружить украинские силы обороны в районе Северодонецка-Лисичанска уже сейчас. Однако прорыв из Попасной запоздал почти на две недели.
У войск РФ недостаточно сил для захвата Бахмута
Далее Купер пишет, что некоторые оценки о дальнейшем продвижении войск с Попасной на Бахмут неверны. У российских войск нет сил для начала штурма сильно защищенного города, который охраняют две бригады ВСУ.
"Даже если бросить все возможные подкрепления в район Попасной, у них просто нет войск для начала очередного штурма", — резюмирует Купер.
Поэтому по оценке эксперта, даже Путин не настолько безумен или некомпетентен. чтобы отдать приказ идти на Бахмут до "решения ситуации" в районе Северодонецка-Лисичанска. Там страна-агрессор сосредоточила около 15 батальонно-тактических групп.
Российские войска продвигаются на север, на Лисичанск и на северо-запад в направлении Серебрянка-Белогоровка. Под контролем врага находится Александрополье и юго-западная часть Камышевахи с железнодорожной веткой.
Вместе с тем Купер отмечает, что ситуация в районе Попасной будет оставаться крайне тяжелой. Российское командование отправляет в тот район большое количество подкрепления. Одна из танковых колонн была длиной 11 км.
Северодонецк блокирован с трех сторон
Северодонецк находится под сильным давлением пророссийских боевиков и войск РФ. 20 или 21 мая ВС РФ обстреляли мост из миномета, соединяющий город с Лисичанском. Казалось, что это сделали ВСУ, чтобы отходить из Северодонецка. Однако позже стало известно, что 4-я бригада быстрого реагирования Нацгвардии вместе с 24-й бригадой нашли миномет, который повредил мост, и уничтожила его. Это был 240-мм "Тюльпан".
Войска РФ штурмуют Пурдовку и Александровку (Луганская область). После наведения переправы, войска РФ продвигаются между Вороновым и Северодонецком.
Лиман в Донецкой области также блокирован с трех сторон после захвата РФ Дробышевого. По городу наносятся авиационные удары.
Российская контратака на Харьковщине выдохлась
Попытка российских войск контратаковать украинские силы севернее Старого Салтова выдохлась при попытке снова захватить Терновую. Тем временем ВСУ пытаются возобновить атаку в сторону Волчанска восточнее.
Аналитик отмечает, что что-то происходит в районе между Вернопольем и Бражковкой, однако сложно понять, что именно. Идут бои за Долгенькое. Из-за российских атак на Александровку (в районе Святогорска, Донецкая область) и захвата Яровой, ВСУ отошли в Студенок или даже до Святогорска.
Полк "Азов" не нацисты
Том Купер часто задают вопрос, является ли полк "Азов" нацистами, о чем постоянно твердят в Москве? Ответ на 2022 отрицательный. За последние 5 лет полк претерпел такую же трансформацию, как и украинская армия.
Обозреватель пишет, что действительно, полк был создан людьми с ультраправыми идеями и взглядами. На логотипе у них спорная символика, что постоянно также забрасывается в Кремле.
Однако в истории полка важную роль сыграл еврей, который и ныне служит там. Большинство офицеров и участников подразделения русскоязычные и родом из таких же районов Украины. С 2017 года Киев, как пишет Купер, пошел на многое, чтобы деполитизировать и искоренить неонацистов. Были введены строгие проверки биографических данных и тщательный контроль во время обучения, а иностранцы (примерно из 20 стран), служащие в подразделении, обязаны принять украинское гражданство.
В итоге Купер пишет, что деполитизация "Азова" достигла таких масштабов, что по состоянию на 2022 год прежнее отношения с неонацистами фактически не имеют значения.
Напомним, по данным Генштаба, войска РФ пытаются окружить силы ООС в Луганской области, чтобы выйти на административные границы региона.
Также сообщалось, что из Севастополя вышел "Адмирал Макаров" по направлению на юг Украины. Из-за этого угроза ракетных ударов по нашей стране возросла.