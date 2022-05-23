Угроза ракетных ударов растет: фрегат "Адмирал Макаров" направили к югу Украины

По данным украинского омбудсмена, новый флагман Черноморского флота РФ присоединился к группе из девяти российских кораблей, находящихся в Черном море. Помимо этого, в Крыму активизировалась военная авиация.

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Угроза жизни и безопасности жителей материковой Украины растет, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что новейший корабль Черноморского флота России фрегат "Адмирал Макаров", ставший недавно флагманом, вышел из Севастополя в сторону юга Украины, тем самым увеличив риск ракетных ударов.

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"Судно присоединилось в Черном море к группе из семи больших десантных и двух ракетных кораблей", — подчеркнула Денисова.

По данным омбудсмена, также в Крыму фиксируют увеличенную активность военной авиации, особенно в районе Евпатории. Аэропорт Симферополя до сих пор закрыт для гражданских самолетов, велика вероятность, что его могут использовать в военных целях.

"С временно оккупированного полуострова и акватории Черного и Азовского морей неоднократно были нанесены сокрушительные удары, которые привели к гибели и ранениям наших граждан, разрушениям стратегически важных объектов и жилых домов", — отметила Людмила Денисова.

Помимо этого, российские военные корабли блокируют морские пути для торговых судов, которые не могут вывезти за рубеж украинское зерно. Эта блокада провоцирует голод в некоторых регионах мира.

Омбудсмен подчеркнула, что действия агрессора нарушают многие нормы международного гуманитарного права, поэтому она обратилась к ООН с просьбой расследовать факты нарушений прав человека и военных преступлений. Также Денисова призвала международных партнеров предоставить Украине оружие для борьбы со страной-агрессором.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, выпустив по городу две ракеты. Одну из них сбила ПВО, а другая уничтожила объект транспортной инфраструктуры в городе, обломками сбитой ракеты ранили мирного жителя.

Перед этим, утром, 17 мая, авиация ВС РФ запустила несколько ракет в направлении населенного пункта Десна Черниговской области. В этом поселке расположен учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. 23 мая президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме в Давосе заявил, что в результате ракетного удара погибли 87 человек.

20 мая Вооруженные силы РФ ударили ракетой по центру города Лозовая Харьковской области и попали во Дворец культуры. Минимум 7 человек получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.

Ранее Фокус писал о том, какими ракетами РФ обстреливает Украину и сможет ли российский ВПК создавать новое высокоточное вооружение в условиях санкций.