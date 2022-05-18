ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру, — военная администрация (фото)

Одна из ракет уничтожила объект транспортной инфраструктуры в городе, а обломками второй была ранена мирный житель.

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В среду утром, 18 мая, ВС РФ осуществили обстрел Днепра, выпустив в сторону города две ракеты. Об этом информирует пресс-служба Воздушного командования "Восток".

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Сообщается, что после запуска ВС РФ ракет в Днепре сработала система противовоздушной обороны.

"Подробности со временем. Напоминаем, никаких фото и видео с привязкой к местности", — говорится в сообщении Воздушного командования.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру

Глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко заявил, что ВС РФ запустили в сторону Днепра две ракету, одну из которых успешно сбила система ПВО.

По его словам, обломки снаряда упали на частный сектор, в результате чего повреждены два дома и ранения получила мирный житель.

Вторая ракета, которая была выпущена ВС РФ в сторону Днепра, уничтожила объект транспортной инфраструктуры.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру [ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру [ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепру

Напомним, ранее Генштаб ВСУ предупреждал, что российские войска ведут наступательные действия одновременно на нескольких направлениях фронта. Самой сложной ситуация остается на Донбассе, где за сутки подразделения ВСУ отбили 12 вражеских атак и ликвидировали более 15 единиц боевой техники ВС РФ.

Также сообщалось, что ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли эвакуационный транспорт в Луганской области. Автобусы с вынужденными переселенцами попали под огонь из РСЗО "Град" в районе села Владимировка и НПЗ под Лисичанском.