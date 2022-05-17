В салоне были дети: ВС РФ обстреляли из "Градов" автобус в Луганской области (фото)

Автобусы попали под обстрел возле села Владимировка и нефтеперерабатывающего завода рядом с Лисичанском. Водители эвакуационного транспорта, по словам главы ОВА, почти каждый день попадают под огонь оккупантов.

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Автобус с 36 жителями Лисичанска и Северодонецка попал под обстрелы российских захватчиков. Об этом написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай

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В автобусах, по его информации, было 6 детей. Люди попали под обстрел, потому что трассу "Лисичанск — Бахмут" еще простреливают ВС РФ. По ним открыли огонь из "Градов", к счастью, все целы, проинформировал глава ОВА.

"Каждый рейс эвакуационного транспорта – это риск. Под огонь рашистов наши водители попадают почти каждый день. Нам везет, люди получают только испуг, а вот машины выходят из строя", – отметил Гайдай в Facebook.

Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска, уточнил Гайдай.

[ + – ] Десятки людей каждый день выезжают из зоны боевых действий

"В сложных условиях, но эвакуацию возобновили. С обострением ситуации увеличилось количество желающих. Десятки каждый день. Теперь вывозить приходится под обстрелами".

Гайдай добавил, что 17 мая удалось спасти 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток.

Напомним, что ВСУ удалось выбить российских оккупантов из населенных пунктов Горное и Сиротино в Луганской области. Армия РФ повредила выстрелами из артиллерии 9 домов в Горной громаде и 6 – в Золотом.

Гайдай ранее говорил, что войска России обстреляли больницы Северодонецка, погибло 10 человек. 15 мая он сказал, что под контролем Украины осталось 10% Луганской области.