Россияне продолжают обстрел больницы Северодонецка, в области погибло 10 человек, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты продолжают наносить массированные удары по гражданским объектам, при этом их оттеснили от южных окраин Северодонецка.

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В течение суток в результате обстрелов погибли десять жителей Луганской области, еще трое получили ранения, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Среди раненых жители Горного, Золотого и Боровского", — отметил он.

По словам Гайдая, утром 17 мая российская артиллерия вновь нацелилась на Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, там повреждены еще два корпуса. Кроме того, оккупанты обстреляли здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс". Это предприятие разрабатывает и изготавливает системы контроля и управления для объектов атомной энергетики, железнодорожного транспорта и других отраслей.

Досталось и другим гражданским объектам. Глава ОВА сообщил, что в Северодонецке разрушены магазин стройматериалов и четыре многоэтажки, еще четыре дома пострадали в Рубежном, два – в Лисичанске. Российские войска нанесли авиационные удары по селам Попаснянской общины, три дома разрушены во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком, три – в Тошковке Горской общины.

Также в Горском во время артиллерийского обстрела были повреждены девять домов, еще шесть — в Золотом.

"Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка, — подчеркнул Сергей Гайдай. — Потери врага – многочисленны".

[ + – ] Сиротино расположено на южной окраине Северодонецка

По его словам, в целом 16 мая ВСУ отбили 11 атак россиян, уничтожив зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем, в том числе три РСЗО, 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль. Подразделения ПВО сбили самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, днем ранее Сергей Гайдай сообщал, что в течение суток оккупанты наносили удары из артиллерии по Лисичанску, Приволью, Новодружеску, Рубежному, Воеводовке и Белогоровке. В Северодонецке россияне обстреляли семь многоэтажек в новых районах города, также повреждено здание местного профессионального училища. Во время обстрела Северодонецкой больницы 14 мая ранения получили девять местных жителей.