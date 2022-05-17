Росіяни продовжують обстріл лікарні Сєвєродонецька, в області загинуло 10 людей, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, окупанти продовжують завдавати масованих ударів по цивільних об'єктах, при цьому їх відтіснили від південних околиць Сєвєродонецька.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Протягом доби внаслідок обстрілу загинули десять мешканців Луганської області, ще троє отримали поранення, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Серед поранених жителі Гірського, Золотого та Боровського", — зазначив він.

За словами Гайдая, вранці 17 травня російська артилерія знову націлилася на Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, там пошкоджено ще два корпуси. Крім того, окупанти обстріляли будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Це підприємство розробляє і виготовляє системи контролю та управління для об'єктів атомної енергетики, залізничного транспорту й інших галузей.

Дісталося й іншим цивільним об'єктам. Голова ОВА повідомив, що в Сєвєродонецьку зруйновано магазин будматеріалів і чотири багатоповерхівки, ще чотири будинки постраждали у Рубіжному, два — у Лисичанську. Російські війська завдали авіаційних ударів по селах Попаснянської громади, три будинки зруйновані у Врубівці, чотири — у Камишувасі, по два — у Новозванівці та Троїцькому, три — у Тошківці Гірської громади.

Також у Горському під час артилерійського обстрілу було пошкоджено дев'ять будинків, ще шість — у Золотому.

"До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни змушені були відійти, як і в районі Сиротино поблизу Сєвєродонецька, — наголосив Сергій Гайдай. — Втрати ворога — численні".

[ + – ] Сиротине розташоване на південній околиці Сєвєродонецька

За його словами, загалом 16 травня ЗСУ відбили 11 атак росіян, знищивши зенітний ракетний комплекс "Тор", п'ять танків, шість артилерійських систем, зокрема три РСЗВ, 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль. Підрозділи ППО збили літак Су-25 і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, днем раніше Сергій Гайдай повідомляв, що протягом доби окупанти завдавали ударів з артилерії по Лисичанську, Привіллю, Новодружеську, Рубіжному, Воєводівці та Білогорівці. У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли сім багатоповерхівок у нових районах міста, також пошкоджено будівлю місцевого професійного училища. Під час обстрілу Сєвєродонецької лікарні 14 травня поранення отримали дев'ять місцевих мешканців.