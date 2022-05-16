ЗС РФ обстріляли сім багатоповерхівок та училище в Сєвєродонецьку, — Гайдай (фото)

За словами голови Луганської ОВА, за добу українська ППО збила два російські вертольоти Ка-52 і Мі-28 та п'ять безпілотників типу "Орлан-10".

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Протягом доби окупанти завдавали ударів з артилерії та систем залпового вогню по Лисичанську, Привілля, Новодружеську, Рубіжному, Воєводівці та Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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У Сєвєродонецьку російські війська обстріляли сім багатоповерхівок у нових районах міста, також пошкоджено будівлю місцевого професійного училища. Вчора після обіду снаряд влучив у житловий будинок у старому районі міста, внаслідок чого місцеві жителі — чоловік і жінка — загинули на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували. До дитячої лікарні у Дніпрі відвезли 15-річного мешканця Лисичанська, який також постраждав під час обстрілу.

За словами Гайдая, після артилерійської атаки росіян на лікарню в Сєвєродонецьку 14 травня поранення отримали дев'ять місцевих мешканців.

Ворог також атакував у напрямку селища Тошківка, там зафіксовано значні руйнування житлового фонду. У Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому загарбники знищили 20 будинків місцевих мешканців. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці зруйновано 11 будинків, з них три багатоповерхівки.

Біля Боровського окупантам дали жорстку відсіч, на цій ділянці російські війська відступили.

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Втрати росіян

Учора на фронті українські сили відбили 17 ворожих атак. ЗСУ знищили три російські танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль. Крім цього, українські підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожі вертольоти Ка-52 та Мі-28, а також п'ять безпілотних летальних апаратів типу "Орлан-10".

Загалом протягом минулого тижня в Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 93 ворожі атаки. Українські сили знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем, 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 автомобілі та одну зенітну установку.

За цей же період підрозділи ППО збили чотири вертольоти та 27 безпілотників.

Нагадаємо, ЗС РФ зосередяться на захопленні Сєвєродонецька. Водночас окупанти можуть скоротити просування з Ізюма до Слов'янська, а також відмовитися від виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Раніше Фокус писав, що підрозділи ЗСУ вийшли до державного кордону України в Харківській області.