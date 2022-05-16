ВС РФ обстреляли семь многоэтажек и училище в Северодонецке, — Гайдай (фото)

По словам главы Луганской ОВА, за сутки украинская ПВО сбила два российских вертолета Ка-52 и Ми-28 и пять беспилотников типа "Орлан-10".

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В течение суток оккупанты наносили удары из артиллерии и систем залпового огня по Лисичанску, Приволью, Новодружеску, Рубежному, Воеводовке и Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В Северодонецке российские войска обстреляли семь многоэтажек в новых районах города, также повреждено здание местного профессионального училища. Вчера после обеда снаряд попал в жилой дом в старом районе города, в результате местные жители — мужчина и женщина — погибли на месте. Еще одного мужчину госпитализировали. В детскую больницу в Днепре отвезли 15-летнего жителя Лисичанска, также пострадавшего во время обстрела.

По словам Гайдая, после артиллерийской атаки россиян на больницу в Северодонецке 14 мая ранения получили девять местных жителей.

Враг также атаковал в направлении поселка Тошковка, там зафиксированы значительные разрушения жилого фонда. В Камышевахе, Катериновке, Новозвановке и Троицком захватчики унитожили 20 домов местных жителей. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке разрушено 11 домов, из них три многоэтажки.

Возле Боровского оккупантам дали жесткий отпор, на этом участке российские войска отступили.

[ + – ] Последствия обстрелов в Луганской области [ + – ] Последствия обстрелов в Луганской области [ + – ] Последствия обстрелов в Луганской области [ + – ] Последствия обстрелов в Луганской области [ + – ] Последствия обстрелов в Луганской области

Потери россиян

Вчера на фронте украинские силы отбили 17 вражеских атак. ВСУ уничтожили три российских танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники и один автомобиль. Кроме этого, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и Ми-28, а также пять беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".

Всего в течение прошлой недели в Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 93 вражеские атаки. Украинские силы уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем, 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 автомобиля и одну зенитную установку.

За этот же период подразделения ПВО сбили четыре вертолета и 27 беспилотников.

Напомним, ВС РФ сосредоточатся на захвате Северодонецка. При этом оккупанты могут сократить продвижение из Изюма к Славянску, а также отказаться от выхода на административные границы Донецкой области.

Ранее Фокус писал, что подразделения ВСУ вышли к государственной границе Украины в Харьковской области.