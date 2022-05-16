ВС РФ обстреляли семь многоэтажек и училище в Северодонецке, — Гайдай (фото)
По словам главы Луганской ОВА, за сутки украинская ПВО сбила два российских вертолета Ка-52 и Ми-28 и пять беспилотников типа "Орлан-10".
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В течение суток оккупанты наносили удары из артиллерии и систем залпового огня по Лисичанску, Приволью, Новодружеску, Рубежному, Воеводовке и Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В Северодонецке российские войска обстреляли семь многоэтажек в новых районах города, также повреждено здание местного профессионального училища. Вчера после обеда снаряд попал в жилой дом в старом районе города, в результате местные жители — мужчина и женщина — погибли на месте. Еще одного мужчину госпитализировали. В детскую больницу в Днепре отвезли 15-летнего жителя Лисичанска, также пострадавшего во время обстрела.
По словам Гайдая, после артиллерийской атаки россиян на больницу в Северодонецке 14 мая ранения получили девять местных жителей.
Враг также атаковал в направлении поселка Тошковка, там зафиксированы значительные разрушения жилого фонда. В Камышевахе, Катериновке, Новозвановке и Троицком захватчики унитожили 20 домов местных жителей. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке разрушено 11 домов, из них три многоэтажки.
Возле Боровского оккупантам дали жесткий отпор, на этом участке российские войска отступили.
Потери россиян
Вчера на фронте украинские силы отбили 17 вражеских атак. ВСУ уничтожили три российских танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники и один автомобиль. Кроме этого, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета Ка-52 и Ми-28, а также пять беспилотных летальных аппаратов типа "Орлан-10".
Всего в течение прошлой недели в Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили 93 вражеские атаки. Украинские силы уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем, 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 автомобиля и одну зенитную установку.
За этот же период подразделения ПВО сбили четыре вертолета и 27 беспилотников.
Напомним, ВС РФ сосредоточатся на захвате Северодонецка. При этом оккупанты могут сократить продвижение из Изюма к Славянску, а также отказаться от выхода на административные границы Донецкой области.
Ранее Фокус писал, что подразделения ВСУ вышли к государственной границе Украины в Харьковской области.